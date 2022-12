Nikon NX MbileAir: ecco l’app per smartphone

Nital ha annunciato il rilascio della versione 1.1.0 di Nikon NX MbileAir, un’applicazione per smartphone che carica in upload le immagini scattate con le fotocamere digitali Nikon in un server FTP (File Transfer Protocol), senza la necessità di un computer.

L’aggiornamento includerà nuove funzioni, ad esempio un algoritmo che utilizza l’apprendimento deep learning per analizzare le immagini. Ciò consente ai fotografi di applicare un filtro alle immagini in base a criteri specifici, quali i tipi di soggetto e le condizioni, consentendo loro di trovare rapidamente l’immagine desiderata. È ora possibile regolare anche il rapporto di compressione JPEG e la dimensione dell’immagine, in caso di caricamento su un server FTP, ottenendo caricamenti più rapidi per migliorare il flusso di lavoro dalle riprese all’invio.

È ora disponibile un ulteriore supporto per l’esportazione di immagini in formato NEF (RAW) consentendo ai file JPEG e RAW supportati nella fotocamera o negli smart device di essere importati negli album dell’app NX MobileAir. Altre modifiche includono l’aggiunta alle impostazioni delle preimpostazioni IPTC personalizzate e una nuova funzione che impedisce di importare di nuovo le immagini eliminate in precedenza nell’app. Inoltre, l’app è stata resa più intuitiva con le modifiche alla funzionalità e ai display, incluso il modo in cui vengono importate le immagini, nonché una funzione che sincronizza gli orologi della fotocamera e del dispositivo smart.