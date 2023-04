NIKON presenta il primo zoom motorizzato della serie Z

Il primo obiettivo zoom motorizzato della serie Nikon Z è stato presentato da Nital S.p.A. Si tratta dell’obiettivo ultra-grandangolare NIKKOR Z DX 12-28mm f\/3.5-5.6 PZ VR. L’obiettivo è stato appositamente ottimizzato per i video e per esaltare la creatività di chi lo utilizza. Grazie alla versatile portata dell’obiettivo, gli utenti di fotocamere DX potranno utilizzarlo per realizzare dei vlog o per ogni altra esigenza fotografica che richieda un’ampia visuale.

Grazie, intatti, alla sua lunghezza focale di 12-28mm, questo obiettivo zoom è perfetto per vlogger, videomaker e fotografi che desiderano inquadrare l’intera scena o inquadrarsi nel fotogramma. La motorizzazione zoom consente di controllare la variazione di focale da remoto, ideale per coloro che riprendono i propri vlog o catturano video adottando stabilizzatore gimbal. Gli utenti non devono toccare l’obiettivo quando si utilizza lo zoom e possono scegliere tra 11 diverse velocità di zoom per soddisfare ogni necessità creativa, dalla creazione di un’atmosfera con variazione lenta di inquadratura fino all’ingrandimento rapido sulla reazione di un volto di una persona.

Grazie al suo peso contenuto di soli 205g, è ideale quando si usa la stabilizzazione gimbal. Il barilotto dell’obiettivo non si estende e non si contrae durante la messa a fuoco o nelle variazioni di composizione zoom, consentendo un ottimo equilibrio durante le riprese a mano libera; inoltre, grazie a questa caratteristica, non è necessario un nuovo bilanciamento dello stabilizzatore gimbal dopo lo spostamento zoom. Il sistema di stabilizzazione VR presente nell’obiettivo garantisce scatti privi di mosso sia quando si cammina e si parla durante la ripresa che quando si effettua una ripresa panning a mano libera.