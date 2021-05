Nikon PROSTAFF 3S: binocolo compatto e leggero

Elegante e leggero, il binocolo Nikon PROSTAFF 3S è il compagno ideale per le attività all’aria aperta, come l’osservazione della natura, il trekking e l’escursionismo.

Il corpo compatto, il rivestimento in gomma antiurto e la comoda impugnatura lo rendono facile da trasportare e maneggiare; inoltre, essendo impermeabile e anti-appannamento, può essere usato in ogni condizione atmosferica.

Il PROSTAFF 3S è disponibile in due modelli: 8×42 e 10×42. Entrambi offrono un ampio campo visivo senza sacrificare la distanza di accomodamento dell’occhio per una più semplice individuazione dei soggetti, specie di quelli in movimento come gli uccelli selvatici. Le lenti con rivestimento multistrato e il rivestimento del prisma, realizzate entrambe nel vetro Eco-glass di Nikon, assicurano immagini nitide e luminose in ogni condizione. Inoltre, le conchiglie oculari in gomma multi-click facilitano il corretto posizionamento dell’occhio.

Il binocolo Nikon PROSTAFF 3S integra, in sostanza, prestazioni ottiche superiori, facilità d’uso in ogni condizione ambientale e comoda trasportabilità: difficile resistergli!