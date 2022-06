Nikon: quattro prodotti vincono il primo premio agli iF DESIGN AWARD

Quattro prodotti Nikon si sono aggiudicati il primo premio agli iF DESIGN AWARD di quest’anno nelle loro rispettive categorie. I vincitori sono le fotocamere Z 9 e Z fc, il teleobiettivo NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S e il microscopio ECLIPSE Si.

Di seguito, le caratteristiche e le motivazioni che hanno portato alla vittoria delle mirrorless Nikon Z 9 e Z fc e dell’obiettivo NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.

La mirrorless Z 9 è l’ammiraglia della serie Nikon Z e, grazie alle rivoluzionarie tecnologie Nikon, offre una nuova esperienza di imaging che supera le precedenti reflex digitali e fotocamere mirrorless. È dotata di sensore stacked full frame da 45,7 MP di nuova concezione e raggiunge le migliori prestazioni AF nella storia di Nikon coniugate alla capacità di rilevare la gamma più ampia al mondo di tipi di soggetti nella stessa scena, ben 9. È inoltre in grado di registrare video 8K/30p per ben 125 minuti alla volta.

La Z fc è una fotocamera mirrorless che presenta le più recenti tecnologie ottiche e di elaborazione delle immagini del sistema Nikon Z coniugate a un design tradizionale ispirato alla Nikon FM2. Le tre ghiere di controllo e il pannello di visualizzazione sulla parte superiore del corpo consentono la regolazione intuitiva delle impostazioni di base, ampliando il divertimento della creazione di immagini a chi non conosce le fotocamere. È inoltre disponibile in 7 varianti colore. In un momento in cui chiunque può facilmente scattare immagini con uno smartphone, la Nikon Z fc risponde agli utenti che vogliono esprimere il proprio stile personale nelle proprie immagini.

Il NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S è il teleobiettivo Micro di media distanza f/2.8 per uso professionale. Veloce, nitido, stabile e straordinariamente compatto, è ottimo per lo scatto a dimensioni reali. Offre una messa a fuoco impeccabile, un bellissimo effetto bokeh arrotondato e una ripresa stabile a mano fissa. Grazie al rapporto di riproduzione di 1:1, è perfetto per il fotografo i cui scatti sono una riproduzione fedele del soggetto ritratto.

Dirk Jasper, Product Manager di Nikon Europe, ha dichiarato: “È davvero un’ottima notizia che quattro prodotti Nikon si siano aggiudicati dei premi agli iF DESIGN AWARD. Siamo grati sia per il riconoscimento nel settore che per l’ottimo accoglimento dei nostri prodotti da parte del pubblico”.

Gli iF DESIGN AWARD, sponsorizzati dal 1953 dall’iF International Forum Design GmbH, sono riconosciuti in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza nel design. Includono diverse categorie, tra cui prodotto, comunicazione e confezionamento. Quest’anno oltre 11000 candidature da 57 Paesi diversi sono state valutate da esperti riconosciuti nel settore.