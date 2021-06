Nikon: sette prodotti ricevono il “Red Dot Award: Product design 2021”

Incetta di riconoscimenti per Nikon: sette dei suoi prodotti hanno ricevuto il “Red Dot Award: Product design 2021”, incluse la fotocamera DSLR di punta, la D6 e le fotocamere mirrorless di seconda generazione Z 7II e Z 6II.

Le iscrizioni sono state inviate da circa 60 Paesi e sono state giudicate da una giuria di specialisti di design riconosciuti di tutto il mondo. I prodotti sono stati valutati in base ad aspetti quali innovazione, funzionalità, ergonomia e durata.

I prodotti vincitori saranno presentati in una mostra online che si terrà dal 21 giugno 2021. Saranno inoltre presenti alla mostra speciale “Design on Stage”, che si terrà dal 22 giugno 2021 presso il Red Dot design Museum di Essen, Germania.

I prodotti di Nikon vincitori del “Red Dot Award: Product design 2021” sono:

Fotocamera SLR digitale a pieno formato Nikon D6

La D6 è l’ammiraglia delle fotocamere SLR digitali di Nikon Fornisce il supporto necessario a fotografi sportivi e fotogiornalisti professionisti per ottenere prestazioni ottimali ed è dotata del sistema AF più potente della storia di Nikon. In combinazione con la ricca linea di obiettivi NIKKOR F, i fotografi sono in grado di catturare scatti cruciali e irripetibili con maggiore precisione.

Fotocamere mirrorless a pieno formato Nikon Z 7II e Z 6II, impugnatura battery pack MB-N11

La Z 7II e la Z 6II sono la seconda generazione di fotocamere mirrorless che seguono le fotocamere Z 7 e Z 6, per le quali è stata adottata la baionetta Z-Mount dall’ampio diametro. L’affidabilità e la funzionalità sono state migliorate con l’adozione di processori di elaborazione immagini a doppia EXPEED 6, che aumenta la velocità di scatti in sequenza; sono inoltre dotate di slot per due card, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.

L’impugnatura battery pack MB-N11, ideale per le riprese verticali, aumenta il numero di possibili scatti offrendo una presa salda e comoda. L’impugnatura battery pack MB-N11 supporta un sistema di sostituzione a caldo ed è adatto per un utilizzo prolungato, ad esempio durante la registrazione di video o la cattura di scatti per video time-lapse.

Serie di obiettivi zoom NIKKOR Z f/2.8 per fotocamere mirrorless

I NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S, NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S e NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S sono obiettivi zoom che mantengono un’apertura massima costante di f/2.8 nell’intera portata dello zoom. L’adozione di un innesto dall’ampio diametro ha consentito un’elevata flessibilità nella progettazione degli obiettivi, migliorando notevolmente le prestazioni ottiche. Questi obiettivi coprono un’ampia gamma di lunghezze focali (da 14 a 200 mm) espandendo le possibilità di espressione delle immagini in un’ampia gamma di scene, dai paesaggi ai ritratti, alla fauna selvatica.