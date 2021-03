Nikon Z 6II e Z 7II: straordinario autofocus e velocità impressionante

Arrivano le nuove mirrorless Nikon Z 6II e Z 7II fotocamere perfette per catturare qualsiasi soggetto in ogni situazione.

Claudio Piccoli, professionista specializzato nella fotografia di “cani in azione”, evidenzia come l’eccezionale autofocus con funzioni avanzate, la reattività, la velocità e la precisione di queste mirrorless siano indispensabili per immortalare e mettere perfettamente a fuoco anche soggetti in movimento dai comportamenti imprevedibili come i cani nel bosco.

In queste situazioni, è di particolare aiuto anche l’ergonomia e la capacità di queste due Nikon Z di lavorare ad alti ISO anche con poca luce mantenendo elevata qualità finale nei colori, nella grana e nella dinamica.

Z 6II

La Nikon Z 6II si basa sul successo del modello precedente, la Nikon Z 6, offrendo robustezza e facilità d’uso, capacità di produrre video cinematografici di livello professionale ed eccellenti prestazioni anche quando si fotografa. La resistenza alla polvere e alle gocce d’acqua della fotocamera supporta la ripresa anche in condizioni estreme, mentre una nuova funzionalità per invertire la direzione di rotazione della ghiera di messa a fuoco consente agli utenti di effettuare manualmente la messa a fuoco con le istintive azioni a cui sono abituati.

Per quanto riguarda le capacità video, la fotocamera è in grado di offrire un output di UHD 4K e Full HD sia nei formati video a pieno formato FX che in quelli DX 1,5x. Il formato di ripresa HLG della fotocamera conserva maggiori dettagli, gamma dinamica e contrasto, senza necessità di elaborazione post-produzione. I migliorati AF con rilevamento occhi e AF con rilevamento animali si traducono in una perfezionata messa a fuoco dei soggetti anche durante le riprese video.

Z 7II

La Nikon Z 7II si caratterizza per una straordinaria capacità fotografica, alta risoluzione e grande affidabilità. Grazie a una maggiore gamma dinamica e a un miglioramento delle prestazioni in tutta l’ampia gamma ISO, la potenza di elaborazione e la capacità del buffer consentono velocità di scatto fino a 10 fps. I fotografi, dunque, possono ora catturare fino a 200 JPEG a piena risoluzione o 77 immagini RAW senza compressione a 12 bit in una sola sequenza!

Le funzionalità AF avanzate della Nikon Z 7II offrono un supporto AF area estesa per soggetti umani e animali, AF a inseguimento soggetto che emula l’apprezzato tracking 3D delle reflex e AF migliorato in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il mirino elettronico da 3.690k punti offre una visione più naturale, con una frequenza di aggiornamento elevata che riduce il blackout.