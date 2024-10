Nintendo a Lucca Comics & Games 2024 con il primo Pop-Up Store italiano

Anche quest’anno Nintendo conferma la sua presenza al Lucca Comics & Games, uno dei più grandi festival dedicati alla cultura pop, che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre nel suggestivo centro storico di Lucca, in Toscana. Per tutti e cinque i giorni della manifestazione, Nintendo trasformerà la storica Piazza Bernardini in un punto di riferimento per i fan, raddoppiando la sua presenza con un’eccezionale novità: il primo Nintendo Pop-Up Store italiano.

Questo esclusivo spazio commerciale, affiancato dal tradizionale padiglione Nintendo, permetterà ai visitatori di acquistare gadget, merchandise e accessori legati ai più celebri mondi Nintendo, tra cui The Legend of Zelda, Pikmin, Animal Crossing e Splatoon. Un’occasione imperdibile per i collezionisti e i fan di immergersi nell’universo del colosso giapponese.

Oltre a questa inedita opportunità di shopping, Nintendo offrirà tante esperienze di gioco dedicate ai suoi grandi classici e alle ultime novità della famiglia di console Nintendo Switch. I visitatori potranno provare titoli di punta come il recente Luigi’s Mansion 2 HD, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Super Mario Party Jamboree. Ma la vera chicca sarà l’anteprima esclusiva del tanto atteso DRAGON QUEST III HD-2D Remake, in uscita il 14 novembre. Un’occasione speciale per testare uno dei giochi più attesi sulla console ibrida più amata al mondo.

Per vivere appieno la Nintendo Experience durante Lucca Comics & Games, l’evento sarà arricchito da numerose attività interattive sparse per la città. Non mancheranno ospiti di rilievo del panorama videoludico italiano, pronti a condividere la loro passione durante panel e talk imperdibili. Tra questi, figurano nomi celebri come Babbalucy, Cydonia, Davide Vix, Francesco Pardini, ilGattoSulTubo, PlayerInside, RoundTwo, Sabaku no Maiku e il campione mondiale di Pokémon Scarlatto e Violetto, il giovanissimo Luca Ceribelli.

Ma non finisce qui: il Nintendo Pop-Up Store non sarà l’unica novità di questa edizione. Al Giardino degli Osservanti, una sorpresa speciale attenderà tutti i fan della serie Pikmin. Qui verrà allestita un’area a tema dedicata alle iconiche creaturine simili a piantine, offrendo ai partecipanti momenti di gioco interattivi e photo opportunity. Inoltre, sarà possibile ottenere una copia fisica della mappa per prendere parte al MINI WALK, un evento esclusivo per i giocatori di Pikmin Bloom. Questo speciale percorso permetterà di scoprire diversi Pikmin decorati in vari punti della città, inclusa una versione inedita dedicata all’evento Lucca Comics & Games.

Nintendo si prepara dunque a rendere Lucca Comics & Games 2023 un’esperienza indimenticabile, tra novità, anteprime e momenti interattivi che faranno la gioia di tutti gli appassionati del mondo videoludico.