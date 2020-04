Nintendo Switch: il 19 giugno arriva Railway Empire

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Independent Arts Software hanno oggi confermato che Railway Empire – Nintendo Switch™ Edition sarà disponibile il 19 giugno 2020.

In Railway Empire, puoi creare una rete ferroviaria elaborata e ad ampio raggio acquistando oltre 40 treni diversi. Puoi costruire stazioni ferroviarie, edifici di manutenzione, fabbriche e attrazioni turistiche per stare al passo con la concorrenza. E’ possibile, inoltre assumere e gestire una forza lavoro di talento per garantire un servizio ferroviario efficiente. In più, si possono anche apportare miglioramenti meccanici ai treni e alle infrastrutture del luogo di lavoro, attraverso cinque epoche di innovazione tecnologica.

Railway Empire – Nintendo Switch™ Edition sarà disponibile in edizione fisica e digitale sul Nintendo eShop. Questa nuova edizione include il gioco principale (con tutti i contenuti aggiuntivi e i miglioramenti apportati sin dal lancio originale) oltre al DLC “Mexico”, al DLC “Crossing the Andes” e al DLC “The Great Lakes”.