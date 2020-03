NIS America lancia oggi Langrisser I & II su Ps4, Switch e PC

NIS America è felice di annunciare che Langrisser I & II è ora disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam in Nord America ed Europa! Il gioco arriverà in Oceania il 20 marzo.

Quando le forze dell’oscurità cercheranno di distruggere la vita, così come la conosciamo, i discendenti della Luce emergeranno e sconfiggeranno il caos con la loro spada leggendaria, Langrisser! Realizzato per console moderne, Langrisser I & II porta nuova luce a questa leggendaria serie SRPG.

A proposito della storia:

Langrisser I: Le forze dell’oscurità calano sul regno di Baldea. Impugna la spada del principe Ledin e sconfiggi il male che si cela nel cuore dell’impero Dalsis.

Langrisser II: Le forze oscure minacciano ancora una volta il regno. Conteso tra due fazioni, il nostro eroe Elwin dovrà combattere e decidere quale corrente porterà finalmente la pace e metterà fine al conflitto.

Langrisser I & II fanno il loro ritorno con due classiche storie incentrate sul bene e sul male, ora ricreate con splendide immagini in HD, musiche riorchestrate, gameplay migliorato e con una fantastica esperienza che ha reso questi giochi di strategia veramente LEGGENDARI.

Due storie ricreate alla perfezione – Prova due classici titoli ricchi di nuovi artwork, musiche e presentazioni.

Modernizzare un racconto senza tempo – Gameplay perfettamente ricreato per un tocco SRPG moderno.

Langrisser e Alhazard – Due spade leggendarie, due storie leggendarie, riportate in vita con una nuova localizzazione e un nuovo personaggio!

