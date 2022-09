Nissan a “Rom-E”: Qashqai e X-Trail elettrificano la Capitale

Nissan partecipa alla seconda edizione di Rom-E, l’evento en plein air dedicato alla transizione ecologica, che permette al pubblico di scoprire i prodotti, le tecnologie, i servizi e le strategie delle aziende impegnate per realizzare un presente e un futuro ecosostenibile.

La manifestazione si svolgerà nelle giornate di sabato 1° e domenica 2 ottobre, nel centro storico di Roma, e coinvolgerà diverse piazze e luoghi suggestivi della città.

Nissan sarà presente con due importanti novità lanciate da poco sul mercato italiano ed europeo: i crossover Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER.

Qashqai e-POWER sarà a disposizione dei visitatori per una prova su strada, con partenza da Piazza Bucarest, a pochi passi dalla terrazza del Pincio a Villa Borghese. Un’occasione unica per apprezzare le caratteristiche dell’innovativo propulsore Nissan nel cuore della città eterna. Scattante, silenzioso, con bassi consumi, basse emissioni e il piacere di guida tipico delle vetture 100% elettriche, Qashqai e-POWER è la soluzione ideale per accompagnare il cliente nella transizione verso la mobilità sostenibile.

A poche settimane dal lancio europeo, il nuovo Nissan X-Trail e-POWER sarà in esposizione presso lo stand Nissan di via delle Magnolie, sempre a Villa Borghese. La quarta generazione di X-Trail è l’unico SUV elettrificato 7 posti della sua categoria, pensato per la famiglia e l’avventura. Una vettura dal design moderno ed elegante, pratico, versatile e spazioso, con opzione 4WD e una ricca dotazione di tecnologie per il comfort, la sicurezza e la connettività.

Oltre a Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER, nel 2022 Nissan ha lanciato Juke Hybrid e Ariya, il primo crossover coupé 100% elettrico di Nissan. Nel 2023, la Marca giapponese offrirà la gamma di crossover elettrificati più completa e nuova del mercato, con diverse soluzioni adatte alle varie esigenze dei clienti.