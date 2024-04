Nissan amplia la disponibilità dei servizi di NissanConnect

Nissan ha ampliato la disponibilità in Europa dei servizi NissanConnect di nuova generazione. Gli acquirenti del nuovo Nissan Qashqai in Europa possono ora sperimentare un’esperienza migliore e personalizzata, grazie all’integrazione di servizi come Google built-in.

Il sistema di nuova generazione è dotato di Google built-in, che consente di utilizzare Google Maps e, una volta effettuato l’accesso con un account Google personale, di accedere ai luoghi e ai punti di interesse preferiti.

Questo riduce la dipendenza dal telefono cellulare e dalla rete di telefonia mobile. Gli aggiornamenti online assicurano che le informazioni sulle mappe siano sempre aggiornate. L’Assistente Google consente a chi guida di utilizzare la propria voce per ottenere informazioni senza digitare nulla, durante il viaggio. Con Google Assistant, si possono inoltre regolare funzioni come il climatizzatore e impostare la navigazione in maniera più naturale, con il controllo vocale.

La nuova generazione di NissanConnect Services offre l’accesso all’ecosistema di app disponibili per il download su Google Play*, consentendo, ad esempio, di ascoltare comodamente la musica preferita, i podcast, gli audiolibri e altro ancora direttamente dal veicolo.

È possibile condividere comodamente le funzioni connesse, come le impostazioni di destinazione e il controllo remoto dell’aria condizionata, attraverso l’app e l’account del proprio nucleo familiare. Inoltre, il design aggiornato dell’interfaccia utente consente un accesso e una fruizione delle informazioni più intuitivi, riducendo lo stress durante la guida.

Il sistema offre anche una serie di funzioni a supporto del cliente. Se si dimentica di chiudere un finestrino o si lascia accidentalmente una portiera aperta, l’app informa sullo stato del veicolo tramite una notifica push.

Per quanto riguarda la manutenzione e altre attività di gestione del veicolo, l’app NissanConnect Services è in grado di avvisare sulla necessità di sostituire o riparare parti danneggiate e di programmare comodamente gli appuntamenti di assistenza.

Inoltre, per i clienti dei veicoli elettrici, NissanConnect Services può aiutare a identificare i tempi di ricarica più convenienti, tenendo conto della capacità residua della batteria e degli orari più favorevoli rispetto ai consumi di casa.