Nissan Ariya: partono i preordini in Italia

Partono oggi i preordini di Nissan Ariya, il primo crossover coupé Nissan 100% elettrico. Disponibile in tre versioni, con batterie da 63 kWh o 87 kWh, autonomia fino a 520 km e potenza fino a 306 CV, per soddisfare le varie esigenze dei clienti italiani.

Per effettuare un preordine basta andare sul sito Nissan nella sezione Nissan Ariya dedicata e compilare il modulo online, che prevede 4 semplici passaggi:

Scelta della versione Scelta del colore esterno, del colore degli interni e dei cerchi Inserimento dei dati personali e scelta della concessionaria Nissan Conferma del preordine

Il cliente riceverà una e-mail di conferma contenente il numero identificativo della prenotazione che sarà valida per 30 giorni, periodo entro il quale potrà finalizzare l’acquisto in concessionaria, in caso contrario la prenotazione decadrà automaticamente.

GAMMA E PREZZI

La gamma è costituita da tre versioni:

Ariya 63 kWh Advance – 2WD: autonomia fino a 403km (ciclo combinato WLTP), ideale per chi usa l’auto principalmente in contesti urbani e suburbani e ama trascorrere i weekend in viaggio con la famiglia. Il motore ha una potenza di 160kW/218 CV e una coppia di 300 Nm, la velocità massima è pari a 160 km/h. Prezzi a partire da 50.500€.

Ariya 87 kWh Evolve – 2WD: autonomia fino a 520km (ciclo combinato WLTP), adatto a chi percorre lunghe distanze. Il motore ha una potenza di 178kW/242 CV e una coppia da 300 Nm, la velocità massima è pari a 160 km/h. Prezzi a partire da 60.100€.

Ariya e-4ORCE 87 kWh Evolve – AWD: autonomia fino a 493 Km (ciclo combinato WLTP), equilibrio ideale tra autonomia, performance e controllo di guida grazie alla tecnologia Nissan e-4ORCE. Il motore ha una potenza di 225kW/306 CV e una coppia di 600 Nm, la velocità massima è di 200 km/h. Prezzi a partire da 63.500€.

Le prime consegne sono previste in estate, quando la vettura arriverà nelle concessionarie italiane ed europee.