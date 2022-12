Nissan Ariya: più di 400 test per garantire la sicurezza

Nissan Ariya, il crossover coupé 100% elettrico, ha superato i più rigorosi test di sicurezza, dimostrandosi in grado di preservare efficacemente guidatore, passeggeri e altri utenti della strada.

Per Nissan, la sicurezza dei propri veicoli è una priorità assoluta. Per questo la Casa giapponese progetta e realizza le proprie vetture in base a rigidi criteri e li sottopone, fino dalle prime fasi di sviluppo, a prove per valutarne il comportamento in caso di incidente.

Tale impegno contribuisce a raggiungere gli obiettivi del piano a lungo termine Nissan Ambition 2030, per la mobilità del futuro in un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo.

Nel Centro Tecnico Nissan di Atsugi, in Giappone, un team di ingegneri specializzati ha sottoposto Ariya a oltre 400 prove, riproducendo impatti frontali, laterali e posteriori e simulando l’impatto con pedoni. La tolleranza nei test è di appena un millesimo di secondo, come impongono le severe norme imposte da Nissan.

Per valutare la sicurezza passiva, gli esperti Nissan misurano le forze d’urto sulla carrozzeria e sui componenti strutturali della vettura, ne valutano gli effetti e la quantità di energia che si trasferisce all’abitacolo. Per capire le possibili conseguenze sugli occupanti, si utilizzano manichini di varie altezze e corporature, dotati di sensori in tutte le parti del corpo soprattutto quelle più delicate.

Più di dieci anni di esperienza nella mobilità elettrica hanno permesso a Nissan di mettere a punto standard di sicurezza anche più completi di quelli richiesti dalle autorità di regolamentazione. E i rigorosi test effettuati su Nissan Ariya presso il Centro Tecnico di Atsugi hanno promosso a pieni voti i suoi sistemi di sicurezza attiva e passiva, ovvero la loro capacità di prevenire gli incidenti e, in caso di collisione, evitare o ridurre al minimo le conseguenze per chi è a bordo.

La sicurezza di Nissan Ariya è stata certificata anche dall’Organizzazione indipendente Euro NCAP, che ha assegnato al crossover Nissan il punteggio di 5 stelle, il massimo in termini di sicurezza dei veicoli.