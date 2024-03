Nissan è sponsor e Official Car della Milano Marathon 2024

La Milano Marathon, fiore all’occhiello degli eventi podistici italiani, si appresta a celebrare la sua ventiduesima edizione con uno sponsor d’eccezione: Nissan, che non solo supporta l’evento ma si conferma anche come Official Car. L’appuntamento, fissato per domenica 7 aprile, promette emozioni e performance straordinarie.

Con una partecipazione che ha toccato quota 30.000 nella passata edizione del 2023, la Milano Marathon organizzata da RCS Sports & Events si posiziona come uno dei più grandi eventi sportivi del paese, con la prospettiva di stabilire nuovi record nella sua edizione del 2024.

Nell’ambito del Milano Running Festival, inaugurato il 4 aprile, la Casa automobilistica giapponese ha colto l’occasione per svelare in anteprima nazionale il nuovo Nissan Juke presso il prestigioso MiCo – Milano Convention Center in City Life. La vettura, già presentata online il 14 febbraio scorso, si distingue per la sua inconfondibile livrea gialla, un restyling degli interni, l’introduzione di innovative tecnologie di bordo, una nuova versione N-Sport e un’ampia gamma di dispositivi dedicati al comfort e alla sicurezza. Un modello destinato a catturare l’attenzione non solo degli appassionati di automobili, ma anche degli amanti della corsa che parteciperanno all’evento fieristico sportivo.

Inoltre, abbracciando a pieno lo spirito della manifestazione volto alla sostenibilità, i crossover elettrificati Nissan aprono e chiudono la competizione – di cui sono timekeeper ufficiale – e sono presenti in esposizione statica in Piazza San Babila a Milano.

Il tracciato di gara, con partenza e arrivo in Piazza Duomo – una novità assoluta rispetto alle precedenti edizioni – si snoda per circa 19 chilometri nel centro di Milano, toccando luoghi suggestivi come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco e City Life, per poi attraversare i quartieri QT8, San Siro e Trenno, prima di tornare in Piazza Duomo. La sua forma ad anello lo rende uno dei tracciati più veloci a livello internazionale e nel 2021 è stato il più veloce al mondo. La direzione di gara e i giudici si muoveranno a bordo dei crossover elettrificati Nissan Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER.

Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan Italia, ha commentato: “Nissan ha stretto da tempo un forte legame con questo sport che ha in comune i valori della sostenibilità e della sfida al miglioramento dei traguardi raggiunti. Dare to do what others don’t è parte del nostro DNA mondiale e crediamo che la sfida podistica possa affiancarci nel rappresentarlo al meglio.”