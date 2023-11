Nissan e Università Roma Tre insieme per la mobilità del futuro

La Nissan Academy e-4U fa tappa a Roma, approdando presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università Roma Tre. Questo rappresenta il terzo step del programma lanciato dalla Casa automobilistica giapponese in collaborazione con varie università italiane, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al settore Automotive e alla mobilità del futuro.

L’appuntamento romano segue le precedenti tappe con l’Università Federico II di Napoli e l’Università di Palermo, inserendosi in un programma più ampio. I prossimi due incontri sono già pianificati per i primi mesi del 2024, con l’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna e il Politecnico di Milano.

La collaborazione tra Nissan e l’Università Roma Tre ha avuto inizio con un seminario formativo intitolato “La mobilità del futuro: sostenibile, sicura e connessa”. Questo seminario è stato tenuto dal Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, Marco Toro, nella Sala Conferenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università Roma Tre, alla presenza di studenti e docenti dell’ateneo. Il Prof. Salvatore Andrea Sciuto, Direttore del Dipartimento, ha introdotto i lavori.

Durante l’incontro, sono stati approfonditi temi cruciali come l’elettrificazione e le tecnologie intelligenti, orientati verso un approccio sostenibile alla mobilità, in sintonia con la visione aziendale di Nissan Ambition 2030 per un mondo più pulito, sicuro e inclusivo.

Nelle prossime settimane, gli studenti avranno l’opportunità di condurre attività di ricerca sperimentale, compresi test di laboratorio e test drive di modelli come il Nissan Ariya, un Crossover Coupé completamente elettrico, e il Qashqai e-POWER, un veicolo elettrico ibrido plug-in. Entrambi i modelli saranno messi a disposizione da Nissan all’Università in comodato d’uso gratuito per un mese.

La collaborazione proseguirà con attività di ricerca supportate da Nissan attraverso borse di studio, con l’obiettivo di realizzare tesi su tematiche automobilistiche. Il culmine di questa partnership sarà rappresentato da due opportunità di stage retribuiti della durata di sei mesi, indirizzati ai laureati magistrali e svolti presso i settori tecnico e commerciale di Nissan.

In questo modo, prendono forma le quattro iniziative dedicate agli studenti, ai laureandi e ai laureati dei dipartimenti di Ingegneria. Queste, insieme alla “e” che simboleggia l’elettrificazione e alla “U” che indica University, compongono il nome del programma Nissan e-4U.