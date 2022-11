Nissan Italia sbarca nel Metaverso con e-POWER EXPERIENCE

Nissan Italia, in linea con la sua strategia di brand, è alla continua ricerca di canali innovativi e nuove forme di comunicazione, per offrire ai propri clienti e agli appassionati, ulteriori opportunità di interazione con i propri prodotti, tecnologie e servizi.

Nissan entra quindi nel Metaverso: uno spazio digitale all’interno del Web3 sulla piattaforma Decentraland, sviluppata su blockchain e una delle più importanti a livello globale. Sul metaspace denominato e-POWER EXPERIENCE, gli utenti possono scoprire le più recenti tecnologie Nissan della nuova gamma elettrificata e, in particolare, l’unicità della motorizzazione e-POWER.

Nissan sceglie Ciro Immobile, attaccante della Nazionale Italiana di calcio, influencer e grande appassionato di tecnologia, per accompagnare il brand nelle attività di lancio del Metaverso.

Per esplorare lo showroom, dopo aver creato il proprio Avatar, i visitatori possono spostarsi ed interagire con dei chatbot presenti all’interno della struttura, fare esperienze interattive e scoprire tutte le caratteristiche di e-POWER: l’esclusiva tecnologia di elettrificazione Nissan che permette di viaggiare in elettrico per più di 1.000 km con un pieno di benzina. È inoltre possibile accedere allo [email protected]: la piattaforma digitale dove configurare la propria vettura, scoprire tutte le modalità per l’acquisto online, conoscere le ultime offerte o calcolare il valore del proprio veicolo da restituire in permuta. Inoltre, tutti coloro che entrano nel Metaverso hanno la possibilità di partecipare ad un concorso per vincere un esclusivo test drive (questo sì, nel mondo reale!) di ben 24 ore a bordo di Qashqai e-POWER. In alternativa, si potrà prenotare il tradizionale test drive in Concessionaria. Infine, tutti i visitatori proprietari di un wallet, il portafoglio crypto, potranno ottenere un gadget virtuale Nissan per personalizzare il proprio Avatar ed arricchire la propria esperienza virtuale.