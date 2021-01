Nissan JUKE ENIGMA: versione speciale all’insegna del design e della connettività

Con il lancio della nuova versione speciale ENIGMA, Nissan JUKE continua ad ampliare i confini del design audace. JUKE ENIGMA è caratterizzato da uno stile dai dettagli scuri e futuristici, che esaltano la personalità del Crossover Coupé della gamma Nissan.

Per gli esterni una sola combinazione 2-Tone: dark metal grey con tetto black metallic. I cerchi in lega da 19 pollici Akari (in giapponese significa “leggeri”) si presentano per l’occasione in una veste rinnovata total back conferendo a JUKE un aspetto ancora più sportivo. La linea del tetto in stile coupé e gli specchietti retrovisori sono impreziositi da un disegno personalizzato a intreccio. Questa versione speciale, inoltre, è identificata da un badge dedicato sia all’esterno che all’interno della vettura.

Grazie all’applicazione NissanConnect Services, i clienti, tramite il proprio smartphone, possono implementare una serie di sistemi di notifica, gestire funzioni di navigazione e connettività. Inoltre, la perfetta integrazione tra smartphone e sistema di infotainment rende la guida ancora più comoda e sicura.

JUKE ENIGMA è anche il primo modello Nissan in Europa con sistema di infotainment compatibile con Alexa. Una volta abilitata la skill “Nissan” nell’app Alexa e collegata al proprio account NissanConnect Services, è possibile connettere JUKE a un qualsiasi dispositivo Amazon Alexa per monitorare alcuni parametri e controllare alcune funzioni della vettura. Utilizzando 13 comandi codificati si può chiedere ad Alexa, ad esempio, di inviare un indirizzo al navigatore di JUKE con TomTom Traffic, far lampeggiare i fari, individuare dove è parcheggiata la vettura, conoscere la distanza percorribile con il carburante disponibile e controllare lo stato di chiusura delle portiere.

“Nissan JUKE offre un design distintivo e una tecnologia avanzata e con la versione ENIGMA l’esperienza di guida migliora ulteriormente e lo stile si fa ancora più accattivante”, ha dichiarato Marco Fioravanti, Vice Presidente, Product Planning, Nissan Europe.

La versione speciale ENIGMA sarà disponibile nelle concessionarie italiane, in edizione limitata, a partire da febbraio 2021.