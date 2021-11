Nissan Leaf10: una versione speciale per i 10 anni

Nel corso dell’ultimo decennio, Nissan Leaf è diventata l’auto preferita dalle famiglie alla ricerca di un veicolo elettrico accessibile che, a emissioni zero, si adatti perfettamente alla vita di tutti i giorni. La prima generazione di Leaf ha ricevuto il premio europeo e quello mondiale di Auto dell’anno nel 2011. Ora la seconda generazione porta avanti con orgoglio la tradizione dei veicoli elettrici di Nissan.

Per festeggiare questo glorioso decennio, la Casa nipponica ha deciso di creare una versione speciale di un modello che ha aperto le porte della mobilità sostenibile. Ecco quindi la Nissan Leaf10 e+, la protagonista del nostro test.

Dal punto di vista del design, cambia poco rispetto all’ultima evoluzione del modello. La novità è l’aggiunta di un motivo “kumiko”, un disegno geometrico giapponese, che impreziosisce gli specchietti retrovisori, la linea del tetto e il bagagliaio e che si combina perfettamente con il badge della vettura presente sul montante C. All’anteriore troviamo fari full led e la griglia V-Motion mentre proseguendo si notano i passaruota ben marcati e le linee pulite delle fiancate. I clienti possono scegliere fra due opzioni di colorazioni disponibili – Pearl White e Dark Metal Grey entrambe con tetto nero di serie.

Cambia poco anche l’interno. Qui alle dotazioni già presenti sul MY2020, si aggiunge l’In-Car Wi-Fi hotspot di bordo che, insieme al sistema 4G integrato, permette di connettersi a Internet e collegare fino a sette dispositivi, per soddisfare ogni esigenza dei passeggeri, specialmente durante i lunghi viaggi.

Inoltre, con l’app NissanConnect Services è possibile tramite smartphone svolgere alcune operazioni da remoto quali: controllare il livello di carica della batteria, aprire o chiudere il veicolo, programmare l’accensione del climatizzatore. Sempre da remoto, impostando un sistema di notifiche, i proprietari di LEAF10 possono sapere se la propria vettura è utilizzata al di fuori di un’area predefinita o supera una soglia di velocità.

Nissan Leaf10 si basa sulla versione “e+” e monta una batteria da 62 kWh abbinata ad una powertrain elettrica da 160 kW (217 CV) e 340 Nm di coppia, in grado di far raggiungere all’auto 100 km/h in 6.9 secondi. Il comfort a bordo è molto elevato grazie a sospensioni ben tarate e, ovviamente, all’assenza di rumore del motore a combustione. I sedili, rivestiti in tessuto, sono molto comodi e confermano le ottime doti da stradista della Leaf.

L’autonomia reale registrata durante il nostro test si è attestata intorno ai 320. C’è anche il sistema di assistenza alla guida ProPilot (di serie su questa versione), che aiuta nel mantenimento della corsia e in autostrada regola la velocità di marcia in alla distanza dal veicolo che ci precede. Integrato con questa tecnologia c’è anche l’e-pedal, la funzione che consente la guida con “un solo pedale”.

Il listino di Nissan Leaf con batteria da 40 kWh e allestimento Business parte da 31.000 euro, mentre per la versione “e+” quindi con batteria da 62 kWh si sale a 36.775 euro. La versione “e+ 10” in prova, ha un prezzo pari a 43.175 euro.