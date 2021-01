Nissan Micra N-TEC: city-car grintosa e tecnologica

Concepita, progettata e realizzata per soddisfare le esigenze dei clienti europei di berline compatte, la Nissan Micra è un modello cardine per il Marchio giapponese. Con la quinta generazione, Micra ha un’ambizione ben chiara: riposizionarsi fra i 10 Marchi leader di vendite nel segmento e competere direttamente con i modelli più forti e più popolari. Adesso la city-car di Nissan può contare su una gamma in grado di soddisfare un’utenza trasversale, da chi ha bisogno di una tranquilla compatta da città a chi vuole qualcosa in più in termini di tecnologia. Noi abbiamo provato la Micra con motore Ig-T 100 – un tre cilindri turbo benzina da 100 Cv – abbinato al cambio automatico Xtronic nell’allestimento N-Tec.

Basata sull’allestimento Acenta, la versione N-tec è disponibile in cinque colorazioni per gli esterni: Enigma Black, Solid White, Pearl White, Silver e Gunmetal Grey. Il design presenta alcuni dettagli che ne esaltano il dinamismo come i cerchi in lega da 17 pollici di colore nero e i dettagli della stessa tonalità su calotte specchietti, modanature laterali e paraurti anteriore, oltre ai vetri oscurati e ai fari fendinebbia. Per il resto la linea è quella conosciuta con la carrozzeria scolpita con linee decise, frontale corto e spiovente, fiancate movimentate da tratti sinuosi che confluiscono in un posteriore muscoloso e di grande personalità.

Gli interni di Nuova Micra sono stati pensati e realizzati per mettere il cliente al centro dell’esperienza. L’abitacolo è incentrato su una plancia “gliding wing”, che assieme al tunnel centrale forma una “T”, con linee semplici e armoniose che creano un notevole spazio per il guidatore e il passeggero anteriore. Anche l’abitacolo della Micra N-Tec – come la carrozzeria esterna – ricalca rifiniture e dotazioni dell’allestimento Acenta con particolari come il volante sportivo con corona piatta nella parte inferiore e le bocchette dell’aria con cornice. La dotazione tecnologica è particolarmente ricca e comprende (di serie o in optional) il sistema di infotainment NissanConnect con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto, i sensori di parcheggio posteriori, il Sistema intelligente di frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni, l’avviso di abbandono involontario di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e lo specchietto retrovisore con funzione anti abbagliamento.

A spingere la Nissan Micra N-Tec, come detto, ci pensa il tre cilindri turbobenzina da 100 Cv, abbinabile sia al cambio manuale a cinque rapporti che all’automatico, conforme alla normativa sulle emissioni Euro 6d-Temp. Rispetto al motore precedentemente disponibile ha guadagnato in potenza (+10 Cv) e in coppia (+20 Nm), il che si traduce in un notevole miglioramento delle prestazioni. Al volante si apprezza la fluidità di marcia e la brillantezza del propulsore anche grazie al cambio a variazione continua dotata di tecnologia D-step per un’erogazione della potenza più marcata rispetto a un Cvt tradizionale. Il posto guida è ben realizzato e trovare la giusta posizione è facile anche grazie alle regolazioni del sedile. Lo sterzo è leggero in manovra ma rimane comunque abbastanza preciso durante la guida. La visibilità posteriore non è delle migliori ma si può contare sull’aiuto dei sensori di parcheggio oppure della retrocamera (optional).

Il listino della Nissan Micra parte da 17.720 €.