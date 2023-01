Nissan nel Metaverso per arricchire l’esperienza dei clienti

Metaverso: la parola ha raggiunto il suo picco di popolarità unendo tecnologie diverse, tra cui realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e blockchain. Per Nissan, il Metaverso rappresenta una nuova piattaforma per promuovere il suo obiettivo aziendale: guidare l’innovazione per arricchire la vita dei clienti ed esplorare nuovi modi per far conoscere i suoi prodotti, tecnologie e servizi.

Il Metaverso rappresenta uno spazio virtuale e immersivo che unisce il mondo fisico a quello digitale. Tuttavia, la realtà virtuale non va confusa col Metaverso, pur costituendone una parte molto importante.

Infatti, trattandosi di una tecnologia emergente, la dimensione e la portata del Metaverso devono ancora essere definite. Pertanto, la questione rimane aperta all’interpretazione. Ciò significa che i filtri del telefono relativi alla AR e le piattaforme di gioco decentralizzate, entrambe in grado di estendere le nostre realtà, fanno parte del Metaverso tanto quanto le esperienze VR e gli ologrammi.

Per l’industria automobilistica, il Metaverso presenta interessanti opportunità, dalla progettazione alla produzione, fino ai servizi e all’assistenza post-vendita. Per esempio, Nissan sta già utilizzando le tecnologie AR e VR per sviluppare e consolidare il design delle prossime auto. I designer degli studi di tutto il mondo si uniscono virtualmente negli spazi online per esaminare insieme i prototipi, interagire con loro e persino apportare determinate modifiche, il tutto in tempo reale. La tecnologia facilita enormemente la discussione e accelera il processo di approvazione per passare alla fase di sviluppo.

Il Metaverso offre nuovi modi di formare ingegneri e personale operativo e migliorare i processi produttivi con la realtà mista (MR). Inoltre, è possibile utilizzarlo per allestire showroom virtuali dove i visitatori possono esplorare i veicoli attraverso esperienze immersive. Per soddisfare le esigenze dei clienti sempre più alla ricerca di esperienze innovative, Nissan ha lanciato progetti di Metaverso a livello regionale e mondiale.

A maggio 2022, il marchio ha presentato Nissan Sakura nel Metaverso, un miniveicolo completamente elettrico specifico per il Giappone in concomitanza al suo lancio nel mondo reale. Gli utenti VRChat di tutto il mondo hanno potuto esplorare Nissan Sakura Driving Island, provare virtualmente l’auto e persino ricaricarla, sorseggiando al contempo del tè e gustando tradizionali dolci giapponesi.

All’inizio del 2022, Nissan nel Regno Unito ha sviluppato una campagna nel Metaverso per il lancio del nuovo Ariya, il crossover coupé 100% elettrico. Nissan ha ingaggiato cinque artisti locali provenienti con esperienze differenti per creare versioni elettrificate e dall’aria pulita delle loro rispettive città: Birmingham, Londra, Leeds, Liverpool e Manchester.

Gli utenti sono stati poi portati nel metaspazio attraverso il Nissan Electrified Lab, un’esperienza immersiva su desktop e dispositivi mobili in cui gli utenti potevano interagire con un modello virtuale di Ariya e visitare le città elettrificate.

In un progetto separato, Nissan Italia è sbarcata nel Metaverso, creando uno spazio digitale all’interno del Web3 sulla piattaforma Decentraland, sviluppata su blockchain e una delle più importanti a livello globale.

Un avatar personalizzato accoglie i visitatori nello showroom Nissan, denominato e-POWER EXPERIENCE, guidandoli attraverso l’esperienza interattiva per scoprire le più recenti tecnologie Nissan della nuova gamma elettrificata e, in particolare, l’unicità della motorizzazione e-POWER. Tutti gli utenti che entrano nel Metaverso hanno la possibilità di partecipare ad un concorso per vincere un test drive nel mondo reale di 24 ore a bordo di Qashqai e-POWER. Inoltre, i visitatori proprietari di un wallet, il portafoglio crypto, potranno ottenere un gadget Nissan per personalizzare il proprio Avatar ed arricchire la propria esperienza virtuale.