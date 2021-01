Nissan porta la UCL a casa dei propietari della Leaf

Nel mese di dicembre, Nissan ha raggiunto un traguardo storico: LEAF, il primo veicolo a zero emissioni per il mercato di massa, scelto da 500.000 clienti al mondo, 180.000 in Europa e 6.000 in Italia, compie dieci anni. Complessivamente, i proprietari di LEAF hanno percorso circa 16 miliardi di chilometri a zero emissioni, una quantità di chilometri sufficiente a fare 400.000 volte il giro del mondo, confermando l’obiettivo di Nissan di contribuire a un futuro più sostenibile e green.

Per celebrare il decimo anniversario di LEAF, Nissan e la UEFA Champions League hanno creato un’esperienza elettrizzante “a domicilio” per alcuni proprietari europei.

L’iniziativa è stata inaugurata dall’ambasciatore UEFA Clarence Seedorf, il calciatore quattro volte vincitore della UEFA Champions League, che ha dichiarato: “È importante stare vicino ai tifosi, perché sono la nostra energia e la nostra ispirazione”.

In Italia, il Tour ha fatto tappa a Milano, portando il Trofeo UCL a casa di Maurizio Quarti, proprietario LEAF e tifoso di calcio che ha avuto l’occasione di incontrare virtualmente (in videochiamata) la legenda UEFA Marcos Evangelista de Moraes, meglio noto come Cafu. Il calciatore brasiliano è stato uno dei più grandi terzini destri di tutti i tempi e ha giocato diversi anni in Italia, prima con l’AS Roma e poi con l’AC Milan con cui ha vinto la UEFA Champions League nella stagione 2006/2007.

Il Trophy Tour della UEFA Champions League attraversa l’Europa, viaggiando tra Spagna, Italia, Francia, Belgio e Regno Unito.