Nissan presenta il concept Nissan Hyper Punk

Nissan svela il quarto membro della sua serie di concept progettati per il Japan Mobility Show: il Nissan Hyper Punk. Questo eccezionale crossover totalmente elettrico, che unisce forma e funzionalità in modo elegante, farà la sua comparsa al salone il 25 ottobre.

Il Nissan Hyper Punk è stato creato con uno sguardo attento al mondo dei content creator, degli influencer, degli artisti e di tutti coloro che apprezzano lo stile e l’innovazione. Questo concept di Nissan fa ponte tra il mondo virtuale e quello reale, collegando l’abitacolo della vettura all’ambiente circostante grazie alla tecnologia vehicle-to-everything (V2X). Ciò consente non solo di ricaricare i dispositivi mobili del conducente e dei passeggeri ma anche di contribuire all’alimentazione delle infrastrutture locali.

All’interno del veicolo, elementi di design giapponese tradizionale, ispirati all’arte dell’origami, si fondono con la tecnologia digitale per creare uno spazio unico. Le telecamere esterne sono in grado di interpretare il panorama circostante, trasformandolo in affascinanti motivi grafici in stile manga con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Queste immagini possono essere proiettate su un display a tre schermi di fronte al conducente, creando un’interazione straordinaria tra il mondo reale e il metaverso.

Il Nissan Hyper Punk è più di una semplice auto; è uno studio creativo mobile. Grazie a una connessione Internet costante, gli occupanti possono accedere ai dati e alle informazioni online tramite i propri dispositivi mobili. Il poggiatesta è dotato di biosensori, mentre un sistema di intelligenza artificiale è in grado di rilevare lo stato d’animo del conducente e regolare la musica e l’illuminazione interna per stimolare una mentalità positiva.

L’esterno del veicolo, con il suo colore argento, è caratterizzato da superfici poligonali sfaccettate, con sfumature che cambiano con l’angolazione della luce. Il design audace e le linee esterne minimaliste rappresentano un contrasto ideale per coloro che cercano l’unicità, sfidando le convenzioni. Questo rappresenta l’approccio innovativo di Nissan nel portare avanti nuove tecnologie e nuovi temi di design.

Il Nissan Hyper Punk è stato progettato per offrire stabilità e sicurezza su strade urbane ed extraurbane, grazie agli sbalzi anteriori e posteriori minimizzati e alle grandi ruote da 23″. Le luci anteriori, posteriori e la firma posteriore riflettono il tema estetico poligonale del concept, enfatizzandone ulteriormente la sua unicità.

A partire da oggi, i quattro concept EV, tra cui il Nissan Hyper Punk, saranno visibili in formato tridimensionale Out of Home Cross Shinjuku Vision nel quartiere Shinjuku di Tokyo fino all’apertura del Salone il 25 ottobre. Inoltre, dal 25 ottobre, questi concept saranno presenti nel gioco online Fortnite con il nome “Electrify the World”.