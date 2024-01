Nissan presenta X-Trail Mountain Rescue

Nissan presenta la X-Trail Mountain Rescue, una variante appositamente concepita del crossover Nissan per soddisfare le esigenze del soccorso in montagna.

Le modifiche apportate al veicolo includono la sostituzione delle ruote con cingoli da neve, la conversione dei sedili posteriori in una barella e l’installazione di un vano per un medico professionista.

Esternamente, è stato aggiunto un portapacchi su misura con una barella rigida e pale da neve. Sul tetto dell’X-Trail sono stati integrati una sirena, una barra luminosa lampeggiante e luci supplementari. I parafanghi anteriori e posteriori sono stati ingranditi per ospitare i cingoli. Il paraurti anteriore è adattato per un verricello, mentre entrambi i paraurti vantano ganci di traino rinforzati. Rispetto alla versione stradale, il veicolo è più alto di 23 cm, con l’aggiunta di pedane laterali per agevolare l’accesso.

La X-Trail Mountain Rescue è stata concepita per evidenziare le capacità del sistema di trazione integrale esclusivo e-4ORCE di Nissan. Questo brevetto consiste in motori elettrici dedicati ad ogni asse e un sistema sofisticato che gestisce la forza motrice e il Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, offrendo prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tipo di terreno e in qualsiasi condizione.

Tra le caratteristiche chiave di e-4ORCE vi sono la precisione e la velocità con cui il sistema regola la potenza motrice, grazie all’azione diretta dei motori elettrici sulle ruote del veicolo.

Il sistema e-4ORCE reagisce istantaneamente ai cambi di aderenza su una o più ruote, come quelli causati da acqua, neve o ghiaccio. La regolazione della forza motrice su singola ruota avviene in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, molto più rapidamente rispetto ai tradizionali sistemi 4WD meccanici. Questo avviene automaticamente, senza richiedere l’intervento del conducente.

La X-Trail Mountain Rescue supporterà l’iniziativa Ride Responsibly in cinque località sciistiche europee, dove Nissan installerà cartelli digitali che invitano gli appassionati della neve a moderare la velocità nelle intersezioni delle piste. Questi cartelli monitorano la velocità degli sciatori in avvicinamento, mostrando “Grazie” a chi procede a velocità sicure e “Rallenta” in caso di velocità eccessiva. L’X-Trail Mountain Rescue sarà esposto in un box di vetro nella località sciistica italiana di Cervinia.