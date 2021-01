Nissan Qashqai N-TEC: più stile, più tecnologia

Nel 2007 ha inventato il segmento dei crossover: una vettura che è riuscita a fondere in un unico veicolo il comfort di una station wagon, il dinamismo di una berlina e la versatilità di un SUV. Parliamo di Nissan Qashqai, un crossover che ha fatto e e che continua a fare le fortune del Marchio giapponese. Con la nuova generazione in arrivo nel 2021, l’attuale Qashqai trova l’energia di proporsi in una veste inedita, pensata e realizzata esclusivamente per il mercato italiano, rinominandosi Qashqai N-TEC Start.

Il nuovo look di Qashqai N-TEC Start si distingue per i cerchi in lega neri da 19”, i fari bruniti, la griglia frontale V-Motion nera e le calotte dei retrovisori nere. Il tema cromatico nero è ripreso anche all’interno, con finiture dei sedili in pelle sintetica e Alcantara, materiali soft touch e bocchette di ventilazione nere. Grazie a questi elementi distintivi, Nissan è riuscita a migliorare ulteriormente il suo pionieristico crossover.

Oltre ai contenuti stilistici, Qashqai N-TEC Start prevede di serie una ricca dotazione tecnologica: display da 7″ con radio DAB, vivavoce Bluetooth, ingresso USB e comandi al volante, sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e dotato di riconoscimento vocale. Per quanto riguarda la sicurezza, troviamo sensori di parcheggio anteriori e posteriori, frenata automatica con riconoscimento pedoni, controllo automatico degli abbaglianti, rilevamento segnaletica stradale e avviso cambio di corsia involontario.

Una guida comoda e senza stress è possibile grazie al ProPILOT, che gestisce i viaggi in autostrada. Il ProPilot è un passo concreto di avvicinamento alla guida assistita. Una volta stabilità la velocità, è in grado di seguire la strada da solo (purché le mani siano sul volante, la tolleranza è minima) e mantenere la distanza di sicurezza – ad ampiezza variabile – con il veicolo che lo precede. Ma fa di più: in caso di necessità arriva a frenare fino a fermarsi, per poi ripartire dopo 3 secondi.

Il sistema intelligente di assistenza al parcheggio, inoltre, toglie lo stress nelle manovre in retromarcia. Grazie al supporto di sensori, il sistema è in grado di identificare uno spazio adeguato per il parcheggio e gestire tutte le manovre. Il guidatore deve solo regolare la velocità della vettura e controllare cosa accade intorno ad essa grazie all’Around-View Monitor, un sistema di telecamere che offre una vista dall’alto a 360°, riprodotta sul display touchscreen. Tutto ciò rende Qashqai un veicolo moderno, confortevole, innalzando di gran lunga il livello di sicurezza per chi è al volante e per chi sale a bordo come passeggero.

Sotto il cofano del “nostro” Qashqai, il 1.3 turbo DIG-T nella configurazione da 160 Cv (disponibile anche con 140 CV), abbinato al nuovo cambio robotizzato a doppia frizione con sette rapporti. Il propulsore è abbastanza reattivo e brioso, e i cambi di marcia sono molto fluidi. Lo sterzo è leggero e preciso e rende la guida molto rilassante grazie anche a un abitacolo ben insonorizzato e dal quale si sente poco l’asfalto grazie all’eccellente lavoro delle sospensioni. Si viaggia bene, in sicurezza con una dotazione all’altezza di sistemi di ausilio alla guida.

Pensata e realizzata per il solo mercato italiano, la nuova versione si posiziona tra gli equipaggiamenti Acenta e Business ed è in concessionaria con prezzi a partire da 26.970 euro.