Nissan Qashqai: nuovi interni e tecnologia al top

Connesso e confortevole: l’abitacolo del nuovo Nissan Qashqai riscrive gli standard del segmento in termini di esclusività, design e praticità. I nuovi materiali scelti per i sedili rendono gli interni accoglienti ed eleganti.

Designer e ingegneri hanno lavorato assieme per ottenere il massimo equilibrio tra ergonomia e funzionalità della console centrale, dove trova posto il nuovo selettore elettronico della trasmissione automatica. Sui modelli a trazione integrale, il selettore delle diverse modalità di guida è costituito da un anello cromato opaco e una finitura superiore nero lucido che trasmette una piacevole sensazione tattile.

Rivisto anche il sistema di infotainment con servizi di connettività ai vertici della categoria, compresa l’interazione immediata con gli smartphone, In-Car Wi-Fi per collegare fino a sette dispositivi e NissanConnect Services, l’app dedicata per gestire e monitorare il veicolo.

Il Nissan Connect ha un nuovo display ad alta risoluzione da 9”, attraverso il quale accedere a tutte le funzioni di navigazione, intrattenimento e impostazione ed è compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay – quest’ultimo disponibile da oggi anche in modalità wireless. I profili utente multipli con funzione di memoria consentono di personalizzare navigazione ed esperienza di ascolto con le impostazioni preferite di ogni conducente.

Il nuovo display TFT multifunzione da 12,3” interamente elettronico e ad alta definizione può essere configurato per la navigazione, l’intrattenimento, gli aggiornamenti sul traffico o le informazioni sul veicolo. Il tutto è gestito tramite i nuovi comandi tattili sul volante. Sullo sfondo digitale del TFT si aggiunge anche una texture che richiama la trama del tradizionale vetro tagliato “Kiriko” – un cenno al DNA giapponese di Nissan.

L’innovativo Head Up Display (HUD) da 10,8”, il più ampio della categoria, proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza nel campo visivo del conducente. Con l’app NissanConnect si possono gestire a distanza, direttamente dallo smartphone, il clacson, le luci, l’apertura/chiusura delle porte e altri comandi. È prevista inoltre l’opzione di notifica in caso di superamento di una soglia di velocità, orario o zona preimpostata. Un’altra novità assoluta del nuovo Qashqai sono i report sullo stato di salute del veicolo, visualizzabili sempre dall’app, che ricordano se è necessaria manutenzione e segnalano eventuali malfunzionamenti.

L’app registra anche la cronologia e l’analisi degli spostamenti effettuati, per visualizzare un riepilogo della distanza percorsa e del tempo trascorso in viaggio.

Disponibile per la prima volta su Qashqai anche il caricatore wireless per smartphone. Integrato nello scomparto portaoggetti anteriore, consente di ricaricare a 15 W – tra i più potenti nel segmento – tutti gli smartphone, anche quelli di grandi dimensioni come il nuovo Apple iPhone 12 Pro Max. La console è collegata alle porte di ricarica USB-A e USB-C anteriori e posteriori per estendere la connettività a tutti gli occupanti.

Il nuovo Qashqai è anche più spazioso e comodo. Il portellone elettrico ad apertura automatica permette di accedere facilmente al bagagliaio anche con le mani occupate. La capacità complessiva aumenta di 74 litri rispetto alla precedente generazione, in parte grazie al pianale di carico più basso di 20 mm, conseguenza della nuova configurazione delle sospensioni posteriori. Per agevolare le operazioni di carico al buio, il bagagliaio è dotato di un doppio sistema di illuminazione. È stata aggiunta anche una presa da 12 V per alimentare dispositivi elettrici come i frigoriferi da campeggio.