Nissan svela Hyper Force Concept: supercar elettrica di prossima generazione

Nissan presenta l’Hyper Force, il quinto concept elettrico ideato per il Japan Mobility Show. Con questo modello, il costruttore giapponese dimostra ancora una volta la sua capacità di interpretare un’ampia gamma di esigenze e stili di vita futuri dei clienti, proponendo soluzioni innovative per migliorare la loro esperienza di guida.

L’Hyper Force di Nissan è progettata per gli appassionati delle corse che desiderano l’adrenalina della pista, ma che sono altamente consapevoli dell’ambiente circostante. Questa supercar completamente elettrica offre prestazioni eccezionali, garantendo massimo divertimento di guida, comfort per l’uso quotidiano e un impegno totale per la sostenibilità ambientale.

Il suo motore, con una potenza massima di 1.000 kW, è alimentato da una batteria allo stato solido. Questo modello presenta caratteristiche di alta aerodinamica, una trazione integrale e-4ORCE e una struttura in carbonio ad alta resistenza che enfatizzano la dinamica di guida in ogni situazione, persino sulle strade più tortuose.

L’aspetto esterno dell’Hyper Force riflette il suo carattere sportivo, con linee che combinano forza ed eleganza e dettagli che richiamano le auto Nissan ad alte prestazioni, come i fari anteriori e posteriori.

Il design esterno è stato sviluppato in collaborazione con il team di corse NISMO. Il cofano anteriore e il diffusore posteriore sono studiati per ottimizzare il flusso dell’aria, generando deportanza e raffreddando il motore. Elementi come le alette anteriori, i parafanghi e le estremità dell’ala posteriore hanno funzionalità attive esclusive. Inoltre, i cerchi leggeri in carbonio sono progettati per migliorare l’aerodinamica e il raffreddamento dei freni.

Il concetto di guida dell’Hyper Force offre due modalità: “R” (racing) e “GT” (gran turismo). L’interfaccia utente, sviluppata in collaborazione con Polyphony Digital Inc., cambia colore e layout in tempo reale, fornendo informazioni essenziali al conducente.

Nella modalità “R”, l’abitacolo si illumina di rosso, i pannelli sul cruscotto si estendono verso i sedili, e quattro schermi attorno al volante forniscono dati sull’aderenza, la temperatura degli pneumatici, la pressione dell’aria, la temperatura dei freni, la distribuzione della potenza e altro.

In modalità “GT”, l’abitacolo si illumina di blu, gli schermi intorno al volante si combinano in modo diverso. Inoltre, le sospensioni e gli stabilizzatori, regolabili tramite schermo durante la guida, rappresentano una prima mondiale.

I sedili anteriori, dotati di cinture di sicurezza a quattro punti di ancoraggio, sono realizzati in fibra di carbonio, leggeri e rigidi, offrendo un comfort di guida anche su lunghe distanze.

L’Hyper Force di Nissan è equipaggiata con guida autonoma avanzata grazie all’hyper LIDAR e una serie di sensori progettati per garantire un elevato livello di sicurezza sia su strade pubbliche che su piste da corsa.

Un’innovativa esperienza di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) amplifica ulteriormente il fascino dell’Hyper Force di Nissan. Consentendo ai conducenti di alternare tra il mondo reale e quello virtuale in modo completamente integrato, questa tecnologia offre un’esperienza di guida “gamificata”. Quando il veicolo è fermo, i conducenti possono utilizzare speciali visiere per la realtà virtuale per gareggiare contro avatar di amici o piloti professionisti su famosi circuiti, testando in sicurezza le proprie abilità di guida nel mondo reale.

In sintesi, l’Hyper Force di Nissan stabilisce nuovi standard nel settore delle auto ad alte prestazioni, combinando elevate prestazioni, tecnologie di sicurezza all’avanguardia e un forte impegno per l’ambiente. Incarna la visione di Nissan per una supercar completamente elettrica di prossima generazione.