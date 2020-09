Nissan entra in una nuova era con l’evento denominato “Nissan sotto una nuova luce”. Un nuovo logo, introdotto per la prima volta sul crossover coupé Nissan Ariya, un nuovo amministratore delegato, Marco Toro, arrivato in Italia dopo essere cresciuto professionalmente in Nissan, (nei 26 anni di carriera Marco Toro ha ricoperto 13 ruoli in vari ambiti aziendali, con responsabilità sempre crescenti), e ancora una rinnovata strategia di elettrificazione, segnano l’alba di una nuova era per il colosso giapponese.

La presentazione del nuovo Amministratore Delegato, è stata anche l’occasione per fare luce sugli obiettivi strategici di Nissan per gli anni futuri. Un percorso che, in primis, mira a consolidare l’impegno del brand verso la transizione elettrica. Nasce così EV-CARE: l’offerta Nissan destinata ai clienti che si avvicinano alla mobilità a zero emissioni su tutto il territorio nazionale o che ne hanno già sperimentato i benefici. Il programma sarà disponibile presso la rete concessionaria a partire dal primo ottobre e si articola su tre aspetti fondamentali. Il primo sarà la possibilità di effettuare un test drive di 48 ore a bordo della Leaf Full-Electric. La scelta di estendere la durata del test drive è finalizzata soprattutto a dimostrare quanto sia agile e facile stare al volante di Nissan LEAF, in virtù del suo motore sempre pronto e brillante, al baricentro basso e alla guidabilità fluida. In 48 ore è inoltre possibile provare Nissan LEAF nel contesto locale: accedere liberamente alle ZTL delle città italiane, poter usufruire gratuitamente dei parcheggi con strisce blu e ricaricare le batterie presso la ricarica domestica e presso le colonnine pubbliche.

Il secondo aspetto della strategia EV CARE prevede l’installazione gratuita della wallbox di ricarica presso la propria abitazione, garage condominiale o box, all’acquisto di una nuova vettura Nissan LEAF. In ultimo, grazie all’App Nissan Charge, I clienti Nissan LEAF possono facilmente individuare circa 9.000 punti di ricarica distribuiti sul territorio nazionale. Una grande comodità per chi utilizza la vettura sia in città che per lunghi viaggi.

Durante l’evento è stato lanciato inoltre il nuovo logo Nissan. Minimalista e razionale rappresenta idealmente il concetto di circolarità, con due semicerchi dalle linee fluide che riproducono l’immagine del Sol Levante. Al simbolo del sole che rappresenta la tradizione, si unisce ora l’illuminazione del logo come l’alba di un nuovo giorno per il futuro elettrificato Nissan.

Il logo che accompagnerà Nissan in tutte le sue rappresentazioni trova la perfetta collocazione per la prima volta su Nissan ARIYA, la nuova icona delle Nissan Intelligent Mobility. Sviluppato su una nuova piattaforma EV, Nissan ARIYA si distingue per il design innovativo di esterni e interni, la tecnologia e-4ORCE e gli avanzati sistemi di guida autonoma e connettività. Nissan ARIYA offre un’accelerazione potente e una guida fluida e silenziosa, oltre a interni accoglienti e lussuosi tipici di una lounge. Le funzioni di guida autonoma, l’assistente vocale personale e gli avanzati sistemi di connettività aumentano la sicurezza su strada e offrono un ambiente confortevole per guidatore e passeggeri. Cinque le versioni per il mercato europeo, batterie da 63kWh e 87 kWh, due o quattro ruote motrici e percorrenze medie da 340 km a 500 km (in base al ciclo combinato WLTP, soggetto a omologazione).