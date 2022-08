Nissan verso “Ambition 2030”: la sostenibilità al centro delle strategie

Nissan Motor Co., Ltd., con l’obiettivo di rendere il mondo un luogo più pulito, sicuro e inclusivo, rafforza il proprio impegno verso la sostenibilità, ponendola al centro delle proprie strategie aziendali nella realizzazione della visione a lungo termine Ambition 2030. All’interno del Rapporto di sostenibilità 2022, l’azienda ha condiviso le proprie strategie e azioni per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, impegno sociale e Governance (ESG).

Nel Rapporto di Sostenibilità 2022, Nissan ha condiviso una matrice di materialità, all’interno della quale viene valutato l’impatto dell’azienda sulla società e sull’ambiente e di come questi la influenzino a loro volta. Joji Tagawa, chief sustainability officer, ha dichiarato: “Nissan è determinata nel diventare un’azienda veramente sostenibile, obiettivo fondamentale prefissato grazie alla fiducia posta nei nostri confronti da tutti gli stakeholder. I progressi e risultati raggiunti dall’azienda nell’ultimo anno sottolineano come la sostenibilità sia al centro della nostra strategia di crescita e di come la creazione di valore sia guidata dall’attenzione verso l’innovazione e la sostenibilità. Rafforzeremo ulteriormente i nostri sforzi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.

Togawa conferma l’obiettivo aziendale della piena neutralità dal carbone, attraverso piani in cui Nissan è in grado di garantire il valore maggiore, come nella riduzione delle emissioni dei propri prodotti e offrendo ai clienti soluzioni elettrificate su tutti i prossimi modelli della gamma da oggi al 2030. L’azienda continuerà a sviluppare iniziative, come 4R e Blue Switch per ottimizzare l’ecosistema elettrico, mentre altri piani includono lo sviluppo di tecnologie per migliorare la sicurezza dei veicoli, rendendo le innovazioni tecnologiche più accessibili, attraverso soluzioni di mobilità più inclusive, sicure e affidabili.

Per supportare queste azioni, l’azienda ha annunciato il Nissan Sustainable Financial Network, per finanziare lo sviluppo di prodotti, tecnologie e nuovi servizi di mobilità totalmente sostenibili.

Fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi posti da Ambition 2030, è il rispetto per i diritti umani, un valore che l’azienda ritiene alla base della propria cultura. Nissan si impegna per garantire ai propri dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro variegato ed inclusivo, che permetta loro di esprimersi senza barriere.

Per affrontare l’evoluzione sociale e le future tendenze, Nissan cha coinvolto un gruppo di esperti ESG presso la sede centrale a Yokohama, per discutere dell’importanza della sostenibilità, raccogliere idee per affrontare i cambiamenti climatici. La tavola rotonda, Nissan Sustainability Seminar 2022, è disponibile online in lingua inglese.