Nissan Z Proto, la sportiva che si ispira al passato

Nissan lancia la seconda generazione della leggendaria supercar Z. La Z Proto, presentata, nel corso di un evento virtuale trasmesso in tutto il mondo dal Nissan Pavilion di Yokohama, sfoggia un design completamente inedito per esterni e interni; sotto il cofano un motore V6 biturbo abbinato a una trasmissione manuale.

Progettata e sviluppata dal team di design in Giappone, Z Proto ha linee esterne moderne e accattivanti, con un design che rende omaggio alla versione originale. La carrozzeria giallo perlato è un tributo alle scelte cromatiche della Z di prima generazione (S30) e della 300ZX (Z32), e si accompagna al tetto nero. La forma del cofano e i fari anteriori a LED obliqui, a goccia, sono inconfondibili richiami alla “Z” originale. Le somiglianze sono ancora più nette osservando la Z Proto di profilo. La linea del tetto unisce il muso alla coda squadrata ridisegnando il profilo della prima generazione Z, dove la parte posteriore era lievemente più bassa del parafango anteriore. La coda trae ispirazione dalle luci posteriori della 300ZX (Z32), reinterpretate in chiave moderna. I gruppi ottici a LED sono incastonati in una fascia rettangolare nera che abbraccia anche i lati. I cerchi in lega da 19” e il doppio terminale di scarico ne sottolineano la grinta.

Anche l’abitacolo affianca ad elementi moderni chiari richiami alla serie originale. Tutte le informazioni vengono riportate su un display digitale da 12,3″. Il volante offre un accesso immediato ai comandi mantenendo comunque un look vintage.

“La Z è un’auto sportiva in tutto e per tutto, e come tale incarna lo spirito di Nissan” – ha dichiarato Makoto Uchida, CEO Nissan. “È un modello chiave del piano di trasformazione Nissan NEXT e dimostra la nostra capacità di fare ciò che gli altri non osano, dalla A alla Z. Anch’io sono un fan della Z e sono felice ed emozionato nell’annunciare l’arrivo della nuova Z.”