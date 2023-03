NIÚ: primavera in color block

La primavera ed estate 2023 vedono l’arrivo di una collezione coloratissima e inaspettata da NIÚ, brand italiano di abbigliamento e accessori donna. La scelta cromatica si ispira alla natura dell’isola di Bali, con i suoi toni vivaci e luminosi che creano un effetto di contrasti unico.

La collezione proposta da Niù offre infinite possibilità di styling per creare un look personale e unico, perfetto per tutte le occasioni. La vivacità dei colori che caratterizza la collezione Primavera/Estate 2023 di Niù si declina su abiti, top, gonne e pantaloni, dando vita ad una gamma di capi versatile e accattivante.

La natura balinese, con la sua varietà di colori vibranti, ha ispirato la scelta delle nuance utilizzate da Niù per creare la collezione Primavera/Estate 2023. La collezione è pensata per una donna che vuole distinguersi, che ama giocare con la moda e osare, senza mai perdere il tocco di ironia che la contraddistingue.

Gli abiti, i top, le gonne e i pantaloni proposti da Niù per la Primavera/Estate 2023 si adattano perfettamente ad ogni occasione: dall’aperitivo con le amiche al meeting di lavoro, passando per una serata romantica o una giornata in spiaggia. La versatilità dei capi e degli accessori Niù consente di creare outfit originali e personalizzati, capaci di valorizzare la bellezza e la personalità di ogni donna.