Nokian Tyres: domina il freddo con l’inventore dei pneumatici invernali

Nokian Tyres è stato il primo al mondo a realizzare nel 1934 lo pneumatico invernale, per esigenze di sicurezza relative alle difficili condizioni dell’inverno nordico. L’innovazione rivoluzionaria chiamata “Weather tire” (Kelirengas in finlandese) fu sviluppata per camion e autobus e, due anni dopo, ne fu realizzata una versione per autovetture denominata “Snow Hakkapeliitta”. In tal modo, si diede il via a una vera rivoluzione per la sicurezza alla guida in condizioni invernali, una rivoluzione che ha avuto risonanza nel settore automobilistico nel corso degli 85 anni dalla sua creazione.

Fin dall’inizio, Nokian Tyres ha creato gli pneumatici più sicuri per ogni condizione di guida attraverso test svolti in condizioni reali. Il centro di test “White Hell” di Ivalo, in Finlandia, è famoso in tutto il mondo ed è il luogo in cui gli pneumatici vengono testati in condizioni invernali difficili, ben oltre il circolo polare artico. La struttura più recente ad essere entrata nel network di Nokian Tyres è rappresentata dal modernissimo testing center situato a Santa Cruz de la Zarza in Spagna. L'”Hakka Ring”, come viene chiamato, permette all’azienda di perfezionare sempre di più i suoi rigorosi test e offre un’eccellente struttura per testare non solo pneumatici estivi e all-season, ma anche invernali. Le condizioni che simulano le estati e gli inverni dell’Europa centrale assicurano che tutti i prodotti Nokian Tyres siano sottoposti a test incessanti nelle autentiche condizioni climatiche europee.

Un’esperienza di guida più sicura con i moderni pneumatici invernali Nokian Tyres

“Che si scelgano pneumatici invernali oppure all-season per la prossima stagione invernale, si può sempre contare sulla loro eccezionale sicurezza in situazioni estreme, come neve e fango, e sulla loro resistenza. I nostri pneumatici per SUV e furgoni sono rinforzati con fianchi in aramide, una caratteristica all’avanguardia che nessun altro produttore offre e che garantisce la protezione contro gli urti e i tagli “, afferma Martin Dražík, Product Manager CE di Nokian Tyres.

Questo concept è stato utilizzato anche nel nuovo modello di quest’anno: Nokian Snowproof C, uno pneumatico invernale sicuro e affidabile progettato per i veicoli commerciali più pesanti. La versione all-season, Nokian Seasonproof C, offre sicurezza in inverno pur mantenendo le sue eccellenti caratteristiche di guida per tutto l’anno.

Lo pneumatico invernale premium Nokian Snowproof per autovetture e la sua versione ad altissime prestazioni Nokian Snowproof P sono la scelta perfetta per viaggiare in Europa centrale nella stagione invernale. Le loro caratteristiche uniche sono state sviluppate in collaborazione con Mika Häkkinen, due volte campione di Formula 1, che ha partecipato allo sviluppo e al collaudo di questo modello esclusivo.

Per quanto riguarda i sempre più popolari SUV, il periodo invernale richiede pneumatici ad alte prestazioni robusti e stabili, in grado di sopportare carichi più pesanti, e che siano adatti alla guida in condizioni di neve e ghiaccio. Proprio come il Nokian WR SUV 4.

Con un clima mite, si può invece optare per gli pneumatici all-season Nokian Tyres, che offrono affidabilità e sicurezza sulle strade invernali e ottime prestazioni e comfort durante i mesi estivi.

Tutti gli pneumatici invernali e all-season di Nokian Tyres riportano il simbolo 3PMSF, volto ad indicare che sono adatti per l’uso in inverno. Gli pneumatici Nokian Tyres sono in grado di resistere alle condizioni più difficili, senza alcun compromesso quando si tratta delle loro prestazioni anche su strade bagnate e asciutte.

“Quando si scelgono gli pneumatici, è importante rivolgersi a produttori stimati, noti per il loro impegno a garantire una qualità premium in termini di sicurezza e durata – e questo non vale soltanto per gli pneumatici da usare nella stagione invernale”, aggiunge Dražík.