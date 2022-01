NOKIAN TYRES Outpost AT: estrema durata e resistenza alle forature

Nokian Tyres invita ad estendere i propri confini con un nuovo pneumatico per fuoristrada, il NOKIAN TYRES Outpost AT. Il nuovo Outpost AT offre una guida versatile e duratura su strada e fuori strada e in tutte le condizioni. Il suo battistrada aggressivo è modellato per aiutare SUV, crossover e pickup a superare le varie sfide presenti su strada ed è rinforzato con Aramid Shield™ – fibre aramidiche resistenti alle forature incorporate sotto il battistrada per fornire un’estrema resistenza alle superfici accidentate e agli ostacoli su strada.

I nuovi elementi di design del battistrada aiutano i conducenti a superare i limiti e dedicarsi all’avventura su qualsiasi terreno. Certificato con il fiocco di neve nella montagna a tre cime, con la sua mescola di gomma adattabile lo pneumatico offre una guida confortevole e sicura su qualsiasi superficie.

Il nuovo pneumatico Nokian presenta uno speciale disegno 3D del battistrada che aiuta lo pneumatico a dare il meglio in condizioni difficili. Il nuovo disegno del battistrada riflette la diversità del terreno che è progettato per affrontare, migliorando l’aderenza e la maneggevolezza su qualsiasi superficie, dall’asfalto caldo al fango morbido, dalla neve alle strade sterrate.

I Summit Sidewalls – picchi nella parte superiore dei fianchi dello pneumatico – offrono extra grip quando lo pneumatico affonda in superfici morbide e hanno un design esteticamente sorprendente. Le incisioni della spalla consolidano la robusta aderenza dello pneumatico nel punto in cui i fianchi incontrano il disegno del battistrada.

I Canyon cuts, scanalature che si formano all’incrocio tra il battistrada 3D e le spalle, consentono ai conducenti di sentire un’aderenza extra quando incontrano superfici imprevedibili, tra le quali fango e neve. Outpost AT è certificato con il simbolo del fiocco di neve nella montagna a tre cime ed è realizzato per combinare la versatilità di uno pneumatico all-season con le funzionalità di handling di quello invernale.

La tecnologia Aramid Shield conferisce allo pneumatico un’estrema durata e resistenza alle forature. Il battistrada e i fianchi dello pneumatico sono infatti protetti da fibre aramidiche estremamente resistenti, lo stesso materiale utilizzato nei giubbotti antiproiettile e nell’industria aerospaziale. L’aramide incorporata sotto il battistrada aiuta a proteggere dalle forature dovute a terreni accidentati e pericoli stradali e rinforza i fianchi per aiutare a prevenire le forature da buche e altri ostacoli.

In tutto il disegno del battistrada, le Gravel guards aumentano la protezione dell’Outpost AT contro le forature, rafforzando il fondo delle profonde scanalature dello pneumatico, preservandolo dal terreno roccioso e consentendogli di procedere senza problemi attraverso superfici accidentate.

La robusta struttura di Outpost AT supporta un’elevata capacità di carico e rende lo pneumatico un’opzione ideale per lavori e attività pesanti, su strada o fuori strada.

Outpost AT permette un ampio chilometraggio grazie al battistrada adattabile, modellato con caratteristiche protettive. La profonda scanalatura del battistrada supera di 1,5 mm la profondità del predecessore, il Rotiiva AT, e di 2,5 mm le versioni LT-metric. Il battistrada profondo 11,5 mm e le misure LT di 15 mm prolungano il ciclo di vita di Outpost AT e rafforzano la sua capacità di padroneggiare terreni difficili.

Gli automobilisti possono ottenere un basso consumo di carburante grazie ad una mescola di gomma durevole e sostenibile, realizzata per ridurre al minimo la resistenza al rotolamento e mantenere basse le emissioni. Come leader globale nella sostenibilità, oltre il 90% dei prodotti Nokian Tyres si colloca nelle categorie di resistenza al rotolamento più basse.

Il siping tridimensionale aiuta Outpost AT ad affrontare neve, fango e acqua stagnante, prolungando i viaggi in condizioni difficili. I supporti di stabilità e le scanalature sollevate conferiscono una struttura robusta allo pneumatico, offrendo tranquillità di guida sulle superfici difficili.

Come sempre, Nokian Tyres consente di sapere esattamente la durata rimanente del battistrada. Il suo Driving Safety Indicator brevettato, disponibile nell’ultima generazione di tutti i prodotti Nokian Tyres, mostra chiaramente la percentuale di battistrada ancora disponibile, in modo che gli automobilisti sappiano quando è il momento di acquistare un nuovo set.

Lo pneumatico è disponibile in 45 versioni, con una gamma di misure che vanno da 15 a 22 pollici e versioni LT-metric e SUV.