Nokian Tyres: per il 4° anno consecutivo negli indici Dow Jones Sustainability

Nokian Tyres è stata inclusa, per il quarto anno consecutivo, nell’indice di sostenibilità DJSI World di Dow Jones. L’azienda è stata anche selezionata per l’indice DJSI Europe, più rigorosamente definito.

Ciò significa che Nokian Tyres è tra le società quotate più sostenibili al mondo. L’azienda ha ricevuto 100 punti in Product Quality & Recall Management, Environmental Reporting, Environmental Policy & Management and Social Reporting.

“Siamo orgogliosi di dimostrare la nostra leadership nella sostenibilità e di ricevere questo riconoscimento. A maggio di quest’anno Nokian Tyres è diventata la prima azienda di pneumatici a ricevere ufficialmente l’approvazione dei suoi Science Based Targets per la riduzione delle emissioni di CO2. Il nostro team, a livello globale, continua a lavorare intensamente per raggiungere questi obiettivi e migliorare continuamente nel campo della sostenibilità” – ha affermato il Presidente e CEO Jukka Moisio.

In sei anni, Nokian Tyres ha ridotto del 44% le emissioni di CO2 derivate dalla produzione. La resistenza al rotolamento degli pneumatici Nokian Tyres è stata ridotta dell’8% in media, che equivale ai gas di scarico di 65.000 auto all’anno. L’obiettivo di questo determinato lavoro è migliorare l’ecocompatibilità dei prodotti senza comprometterne la sicurezza.

Gli indici quotano le aziende più sostenibili al mondo, tra cui Nokian Tyres

Il DJSI World è composto da aziende leader nella sostenibilità globale come identificato da SAM, ora parte di S&P Global. Ogni anno, SAM valuta più di 7.300 aziende in tutto il mondo. Il Corporate Sustainability Assessment si concentra su criteri che sono sia specifici del settore sia finanziariamente rilevanti e lo fa dal 1999. Per gli investitori si tratta di una valutazione di sostenibilità aziendale completa e molto apprezzata. La valutazione delle imprese di quest’anno si basa sulla loro performance nel 2019. Solo le aziende leader in ciascun settore sono incluse negli indici ogni anno.