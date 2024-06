Nolan e Borsalino insieme per un casco esclusivo

Nolan e Borsalino, due icone dello stile italiano, danno vita ad un casco a marchio Borsalino e annunciano la firma di un accordo esclusivo della durata di 3 anni.

Il risultato è un casco iconico dalle linee pulite, lineari e raffinate, realizzato nelle due colorazioni Metal White e Flat Black, che sintetizzano in un connubio perfetto design e stile, attenzione alla qualità e tradizione artigianale: tutti elementi che accomunano queste due eccellenze manifatturiere, entrambe alfiere del Made in Italy. I caschi saranno presentati in un packaging dedicato che riporta

entrambi gli storici loghi Nolan e Borsalino. La distribuzione avverrà, in esclusiva, nei punti vendita monomarca Borsalino oltre che sul sito ufficiale di Borsalino, insieme ai canali specializzati Nolan.

“Abbiamo deciso di collaborare con Borsalino in quanto le nostre Aziende condividono grandi valori quali italianità, cura del dettaglio, ricerca della qualità e del comfort, infine uno stile inconfondibile. Non per ultimo, una partnership che sancisce la rinnovata strategia del marchio Nolan, sempre più vicina al mondo lifestyle e ad una clientela esigente che aspira all’esclusività ed al piacere di indossare un oggetto unico, anche in sella alla moto” commenta Enrico Pellegrino, CEO e Direttore Generale di Nolangroup.

“Il DNA di Borsalino è storicamente legato al tema del viaggio,” commenta Mauro Baglietto, Direttore Generale di Borsalino “Questa collaborazione è un’importante occasione di crescita per il nostro brand che permette in maniera del tutto naturale e logica l’ampliamento dell’offerta prodotto avvicinandoci sempre di più all’universo lifestyle con un accessorio coerente all’identità del brand e che ci aprirà le porte ad un nuovo target di clientela”.