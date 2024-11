Nove25 e The Bridge insieme per una nuova limited edition

Dopo il successo delle prime tre collaborazioni, Nove25 e The Bridge tornano insieme per una nuova, attesissima, limited edition che, rispetto alla tradizionale uscita natalizia, quest’anno arriva in anticipo. L’appuntamento con la nuova mini bag è infatti per l’8 novembre 2024.

Per la quarta edizione della partnership, la storica casa pellettiera fiorentina The Bridge e il brand di Urban Jewelry Nove25 hanno creato un’edizione speciale che ancora una volta unisce, in un modello di assoluta tendenza, il loro savoir-faire artigianale e un’estetica originale e riconoscibile.

Il design della borsa Nove25 X The Bridge edizione 2024 è totalmente nuovo. Si tratta, infatti, di una mini bag a mezza luna realizzata nell’iconico pellame toscano conciato al vegetale che da sempre identifica The Bridge, sbassato e alleggerito per adattarsi alla morbidezza delle nuove forme. Come le precedenti, la borsa è presentata esclusivamente nel colore nero ed è decorata da piccoli, inconfondibili dettagli ispirati alla Puntinati, la più nota e amata delle collezioni Nove25. Il lungo zip puller è impreziosito da un cuoricino, mentre sul fronte spiccano due borchiette che richiamano lo stile grintoso e raffinato del celebre marchio di gioielleria e rendono questa borsa un autentico gioiello.

La nuova borsa sarà disponibile in edizione limitata di 300 pezzi nelle boutique monomarca e sui webstore The Bridge e Nove25 nonché in alcuni multimarca selezionati. Il prezzo al pubblico è 330 euro.