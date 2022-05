Nuova 500 celebra la bellezza italiana con l’inedita campagna “DOLCE VITA BY DESIGN”

Arriva la bella stagione e si torna a riassaporare scampoli di normalità, come prendere un caffè seduto al bar o andare ad un concerto, a riscoprire la bellezza della natura e a riappropriarsi di quei piccoli e grandi piaceri, fuori e dentro le città, che da sempre caratterizzano l’impareggiabile dolcevita italiana.

Per accompagnare questo clima di rinascita e spensieratezza, FIAT lancia la campagna multi-soggetto “DOLCE VITA BY DESIGN” che celebra tanto la bellezza del Bel Paese quanto il design senza tempo e la gioiosa esperienza di guida della Nuova 500, l’icona del Made in Italy frutto della creatività e dell’ingegno nazionale.

Diretto dalla regista Caterina Viganò, per la casa di produzione Black Mamba, lo spot è un susseguirsi di splendidi panorami, una musica incantevole e un chiaro invito a portare sempre con sé un pezzettino di questa bellezza e italianità, qualunque sia la meta del proprio viaggio. Il tutto accompagnato da una nuova versione del brano Amarcord di Nino Rota che porta la firma del maestro Flavio Ibba.

Va così in scena la dolcevita italiana in tutto il suo splendore, l’eleganza di uno stile di vita unico al mondo che trova la giusta trasposizione nello stile iconico del gioiello più prezioso di FIAT nato nel 1957 e tuttora un simbolo del Design Made in Italy. E oggi, dinnanzi a una mobilità sempre più green, la Nuova 500 propone un innovativo powertrain 100% elettrico, che assicura divertimento, sostenibilità ed efficienza. È quindi la city-car perfetta e accessibile per chi pone attenzione sia alle tematiche ambientali sia a un design moderno e distintivo.

Protagoniste della campagna le tre declinazioni della Nuova 500: l’affascinante berlina, che sta guidando la transizione energetica del marchio, è al centro del primo soggetto “Scenery” mentre la versione cabrio, da sempre sinonimo di libertà di viaggiare immersi nella natura, sfila nel secondo episodio “Sunshine”. Chiude la trilogia lo spot “Welcoming” con l’innovativa Nuova 500 3+1, dotata della “magic door” che ha il compito di facilitare l’accesso ai sedili posteriori per affrontare con disinvoltura tutte le incombenze quotidiane.

Ciascuna a suo modo, dunque, le tre differenti versioni consentono di godere della bellezza dell’Italia e di vivere appieno quella spensieratezza italiana insita nel DNA della Nuova 500, che è stata progettata e costruita a Torino per essere sempre rilevante nel mondo.