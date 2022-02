Nuova 500 eletta “Veicolo elettrico del 2022” nei Paesi Bassi

Al concorso olandese, dedicato alle auto aziendali, la Nuova 500 è stata nominata “Auto elettrica del 2022”, nella categoria vetture medie. In totale, alla competizione hanno partecipato 36 marchi e 67 modelli, che sono stati giudicati da una giuria composta dai rappresentanti di Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), l’associazione olandese dei conducenti di auto aziendali, dalle società Eneco e LeasePlan, oltre che dai magazine AutoWeek e Algemeen Dagblad.

Il premio olandese è il ventiquattresimo trofeo conferito a Nuova 500. Il premio si aggiunge ai tanti trofei conferiti a Nuova 500, tra i quali si annoverano già “Best Car 2021” della rivista belga Le Moniteur Automobile, “Green Car” dei French Automobile Awards 2020 e “Car of the Year and Best Small Electric Car” di Driving Electric e il premio italiano “AUTO EUROPA 2022”. A questi prestigiosi riconoscimenti internazionali vanno aggiunti anche il premio “Miglior Design 2020” della rivista tedesca Auto Motor und Sport e quello di “Miglior Design Concept” del famoso concorso internazionale “Red Dot Design Award”.

L’associazione Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) rappresenta gli interessi dei conducenti di auto aziendali. È impegnata con più di 1,3 milioni di persone che hanno un’auto in leasing o un’altra auto aziendale e con persone che percorrono chilometri per lavoro con la loro auto privata.

Nel 2021 la Nuova 500 è stato il modello elettrico di Stellantis più venduto, oltre che l’auto elettrica più acquistata in Europa nel segmento delle city-car. Non solo: è leader delle city car elettriche in 8 Paesi europei ed è stata la vettura più venduta nell’intero panorama dei veicoli elettrici in Italia. E dopo essere stata lanciata nei mercati europei, in Israele e in Brasile, nel corso del 2022, proseguirà il suo cammino di modello globale debuttando in Giappone e in molti altri Paesi.