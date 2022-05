Nuova 500 “La Prima by Bocelli” sale sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022

Nella splendida cornice della Reggia di Venaria, l’8 maggio si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’Eurovision Song Contest, l’evento musicale più seguito al mondo che sarà ospitato a Torino dal 10 al 14 maggio. Il marchio FIAT è Partner Nazionale e Auto Ufficiale della prestigiosa manifestazione che ritorna in Italia, dopo 31 anni, all’insegna del tema “The Sound of Beauty”. In gara artisti provenienti da 40 Paesi, la partecipazione di ospiti internazionali e la conduzione di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Un appuntamento storico, dunque, cui non poteva certo mancare FIAT, simbolo globale del Made in Italy che da sempre pone attenzione ai giovani, proponendo vetture accessibili, connesse, innovative e rispettose dell’ambiente.

In questo contesto si inseriscono anche le numerose iniziative realizzate dal marchio torinese per l’Eurovision 2022, un programma ricco e coinvolgente che si concluderà a metà maggio.

Dal 9 al 14 maggio la Nuova 500 “La Prima by Bocelli” sarà esposta all’interno del foyer del PalaOlimpico, sede ufficiale della gara canora. Qui gli spettatori degli Eurovision potranno scattarsi una fotografia all’interno dell’abitacolo da condividere sui propri canali social ed entrare in contatto con la top di gamma e provare l’esclusivo JBL Premium Audio mastered by Bocelli.

Il product placement dell’affascinante Nuova 500 “La Prima by Bocelli” prosegue all’Eurovision village, allestito nello storico Parco del Valentino di Torino, un luogo simbolico ad accesso gratuito per cittadini, turisti e ospiti dell’evento. Fino al 14 maggio, presso lo stand FIAT si potrà vivere un’esperienza immersiva alla scoperta della versione top di gamma della Nuova 500.

Sempre nell’area espositiva il pubblico potrà assistere alle performance di band emergenti che avranno l’occasione di effettuare un test drive sulla Nuova 500. Inoltre, i visitatori potranno registrare un’esibizione di Karaoke per poi condividerla sui propri canali social. E i momenti più belli vissuti sullo stand animeranno i social di FIAT fino alla finale dell’Eurovision.

Infine, per tutto il periodo della manifestazione, nell’area espositiva personale dedicato illustrerà le nuove modalità delle vendite sul web e, fino al 30 giugno, sarà valido un bonus di 500 € sull’acquisto online di Nuova 500. Una manciata di secondi e tre soli click, sono sufficienti per prenotare e acquistare Nuova 500 con tutte le comodità e le garanzie degli acquisti online.

A supportare FIAT, Partner Nazionale e Auto Ufficiale dell’Eurovision Song Contest, ci sarà LeasysGO!, l’innovativo car sharing free floating con la sua flotta di Nuove 500 elettriche. Dal 10 al 14 maggio, presso gli stand FIAT del PalaOlimpico e del Parco del Valentino, sarà possibile iscriversi gratuitamente al servizio e mettersi alla guida di una delle 350 citycar elettriche della flotta di LeasysGO! brandizzate per l’occasione. Si potrà così compiere una scelta green e contribuire a ridurre l’inquinamento.

Un’attenzione particolare, infine, all’attività social. In questi giorni di avvicinamento alla gara, il marchio FIAT ha coinvolto la propria community, con la presentazione del concept “The Sound of an Icon” e una serie di contenuti editoriali a tema musicale. Tra le iniziative più divertenti vi è certamente la “caccia al tesoro” tra sei TikTokers che li vedrà sfidarsi per le vie di Torino a bordo della Nuova 500. In palio, un esclusivo pass per accedere al Backstage Tour del PalaOlimpico che ospiterà le serate dell’Eurovision 2022. Dall’11 maggio, sempre sul canale TikTok, prenderà il via un hashtag challenge, che inviterà gli utenti a mostrare la propria italianità. Infine, la campagna digital e social di FIAT all’Eurovision 2022 sarà accompagnata da una campagna dedicata alla Nuova 500 “La Prima by Bocelli” e declinata su stampa, TV, cinema, radio e web.