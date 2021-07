Nuova 500 ottiene 5 stelle e il massimo punteggio al Green NCAP

Ottimo risultato per la nuova 500 elettrica. La prima vettura 100% elettrica del marchio Fiat, ottiene la massima valutazione di 5 stelle nei test del Green NCAP. In particolare, nel 2021, è la prima ad aver conquistato il massimo punteggio in ogni test e l’unica a ottenere il punteggio pieno 10/10 per l’“Energy Efficiency Index”.

Nuova 500 è un’auto iconica con una missione: offrire mobilità urbana elettrica accessibile, perché “è green solo se è green per tutti”, e questo è il DNA di Fiat. Non a caso, la Nuova 500 è l’auto elettrica più venduta in Italia. Mobilità sostenibile per assicurare un futuro migliore alle prossime generazioni.

Pensata, ingegnerizzata e prodotta a Torino, la Nuova 500 è il primo modello della storia di Fiat nato full electric e 100% Made in Italy. Benchmark per autonomia e velocità di ricarica: percorre sino a 320 km (ciclo WLTP) con batterie Lithium-Ion con capacità di 42kWh. Fast charger da 85 kW, per una ricarica sufficiente a percorrere 50 chilometri sono necessari solo 5 minuti e, per ricaricare l’80% della batteria, ne occorrono 35. La versione utilizzata dal Green NCAP è una Nuova 500 equipaggiata con motore da 87 kW (118 CV) che consente la velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 9.0 secondi da 0-100 km/h.