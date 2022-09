Nuova 500 protagonista della mobilità urbana sostenibile a “Rom-E”

Dall’1 al 2 ottobre FIAT partecipa alla seconda edizione di Rom-E, il festival sull’eco-sostenibilità patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Comune di Roma. Per l’occasione la Città Eterna ospiterà convegni, test drive, attività educative e confronti tra aziende e istituzioni sul futuro della mobilità elettrica, le nuove fonti di energia e la smart mobility. Protagonista la Nuova 500, la punta di diamante della strategia di elettrificazione del marchio FIAT, veicolo elettrico più venduto in Italia e Germania e sul podio in Francia e in Europa e vincitrice di 33 premi internazionali assegnati dal pubblico e dagli esperti del settore in nove Paesi.

Per tutta la durata del Festival, presso l’affascinante location di Villa Borghese, sarà possibile ammirare la versione top di gamma Nuova 500 “La Prima by Bocelli”, la prima city car elettrica al mondo dotata della tecnologia “Virtual Venues” di JBL per un’esperienza audio senza paragoni. Invece, da Piazza Bucarest partiranno emozionanti test drive, con l’ausilio di piloti professionisti, a bordo della Nuova (500)ᴿᴱᴰ, la versione esclusiva nata dalla partnership con (RED) che da 15 anni lotta contro le pandemie a livello mondiale. Le prenotazioni per le prove su strada avverranno in loco dalle 10 alle 19.

“Siamo entusiasti di partecipare a questa kermesse che ci offre la grande opportunità di dialogare con aziende e pubblico nell’ambito di un settore cruciale per il futuro delle nostre città – ha dichiarato Eligio Catarinella, Country Manager Fiat & Abarth –. Il marchio FIAT, in qualità di casa costruttrice, svolge il proprio ruolo nello sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile e accessibile a tutti. E quindi il festival Rom-E è l’occasione perfetta per raccontare al grande pubblico la nostra missione sociale e industriale”.

Da oltre 120 anni, infatti, FIAT ridisegna la mobilità urbana affinché sia un bene condiviso da tutti. Come è avvenuto nel secondo dopoguerra con la mitica 500, quando ha letteralmente creato la mobilità per le persone e le famiglie, segnando un passo importante. E oggi il testimone è nelle mani di Nuova 500, un autentico simbolo del Made in Italy che sta cambiando le regole ponendo sempre più attenzione all’innovazione tecnologica, alla connettività e al rispetto ambientale. La Nuova 500, elettrica e solo elettrica, può quindi contribuire a creare un mondo migliore per le nuove generazioni.