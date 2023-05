Nuova Abarth 500e “suona” al Radio Italia Live – Il Concerto

Abarth, in qualità di Main Partner, parteciperà all’emozionante evento gratuito di musica live in Italia, Radio Italia Live – Il Concerto, programmato il 20 maggio a Milano, in Piazza Duomo, e venerdì 30 giugno a Palermo, Foro Italico. Abarth e Radio Italia condividono la passione per il suono, ciascuno a modo proprio. Nella Nuova Abarth 500e, il suono iconico del motore è la colonna sonora del viaggio “elettrico”, mentre Radio Italia è da sempre il riferimento della musica italiana. Radio Italia Live – Il Concerto, trasmesso in diretta su diversi media, avvicinerà una vasta platea di giovani appassionati di musica alla marca dello Scorpione, che desiderano un’esperienza ricca di emozioni, divertimento e passione, senza rinunciare alla mobilità sostenibile.

La Nuova Abarth 500e rappresenta l’ingresso della marca nella nuova era elettrica, unendo prestazioni, potenza, emozione, stile e un sound travolgente. Dotata di Sound Generator, la Nuova Abarth 500e riproduce il caratteristico rombo Abarth, diventando la sola vettura nel suo segmento a essere equipaggiata con questa tecnologia, al pari di altre vetture di segmento superiore. In tal modo, la marca rende omaggio ai 75 anni di adrenalinici motori da competizione.

L’AVAS della Nuova Abarth 500e, al posto del freddo suono omologativo, riproduce il suono di una chitarra rock non appena si superano i 20 km/h, riflettendo l’anima trasgressiva e irriverente della marca dello Scorpione, e legandosi così anche al mondo della musica.

Simbolo del made in Italy, la Nuova Abarth 500e è scattante ed emozionante sia in città che nel misto extraurbano. Grazie all’architettura elettrica, la coppia immediatamente disponibile, la distribuzione ottimale dei pesi e un passo più lungo la rendono veloce, scattante, precisa ed efficace nelle curve, dove gli appassionati di Abarth possono trovare il massimo divertimento.