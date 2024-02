Nuova Abarth 695 75° Anniversario: l’edizione limitata in soli 1.368 esemplari

Abarth sta per compiere 75 anni e per celebrare questo compleanno speciale, lo Scorpione sta per lanciare la nuova Abarth 695 nell’edizione del suo 75° Anniversario, disponibile in soli 1.368 esemplari per rendere omaggio al suo noto motore 1.4 T-Jet, con un riferimento simbolico alla cilindrata del motore: 1.368cc. Il motore è sovralimentato con un turbocompressore Garrett GT 1446, che eroga 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm a 3.000 diri al minuto. La velocità massima è di 225 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 6,7 secondi. Lo scarico è caratterizzato dall’iconico Record Monza con valvola attiva. È inoltre dotata di ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi.

La serie speciale presenta anche una livrea unica e accattivante che include un tocco speciale: un logo dedicato esposto sia all’interno che all’esterno per appagare gli appassionati del marchio. L’esterno cattura immediatamente l’attenzione. Per la prima volta in assoluto, uno scorpione ricopre l’intero tetto, risaltando sulla livrea total black grazie al contrasto con il suo corpo dorato. Il modello è stato arricchito da diversi elementi che lo rendono ancora più unico, come i vetri oscurati, i loghi Abarth dorati su entrambi i lati e gli sticker esclusivi del 75° Anniversario a forma di testa di pistone. Inoltre, questa serie speciale è dotata di esclusivi cerchi in lega dorati da 17 pollici e di un impianto frenante ad alte prestazioni con dischi ventilati e forati da 305×28 mm serrati da pinze Brembo nere in alluminio.

All’interno, la plancia è in Alcantara nera di alta qualità e ci sono nuovi sedili in carbonio specifici Sabelt. Gli inserti in Alcantara offrono un tradizionale tocco sportivo, garantendo comfort e stile e impreziosendo l’intero abitacolo, mentre l’anima sportiva si ritrova ancora una volta nei sedili con cuciture dedicate e nella moderna reinterpretazione del logo 75° ispirato alla storica vettura.

L’equipaggiamento all’avanguardia comprende una radio DAB da 7″, un display digitale TFT da 7″ e la connettività Carplay e Android Auto, oltre a climatizzatore automatico, sistemi Audio Beats e di navigazione. L’edizione limitata offre anche un’ampia connettività grazie alle funzioni Mopar Connect, che includono My:Assistant, My:Remote Control, My:Car e My:Journey.