Nuova Audi Q5: più dinamica, più tecnologica

La Casa dei quattro anelli rinnova il modello della gamma Q più venduto nel mondo. Nuova Audi Q5 vede rafforzata l’identità Q, espressione di dinamismo, tecnologia e sicurezza.

La linea si aggiorna al linguaggio stilistico più recente del brand tedesco, a partire dal single frame ottagonale che è più ampio e si protende verso la sezione inferiore del frontale, mentre le prese d’aria laterali possono contare su di un superiore sviluppo longitudinale e su inserti decorativi trapezoidali. Grazie alle luci diurne, inoltre, i proiettori a LED propongono un’inedita firma luminosa.

Lateralmente, spicca il nuovo inserto in corrispondenza delle longarine sottoporta, mentre posteriormente i protagonisti del design di nuova Audi Q5 sono il listello decorativo che raccorda i gruppi ottici e l’estrattore ridisegnato. Alle finiture di serie si affiancano gli allestimenti advanced, che prevedono listelli verticali cromati per il single frame e slitte paracolpi in argento anziché in nero, ed S line. Quest’ultimo, dalla vocazione sportiva, include la griglia a nido d’ape del citato single frame e la finitura cromata dell’inserto all’estrattore.

Nell’abitacolo, invece, spicca l’ampio display MMI touch dal feedback acustico, ovvero la centrale del nuovo sistema di comando che assolve le funzioni della manopola a pressione/rotazione collocata alla base della console del precedente modello. I pacchetti per gli interni design selection ed S line interior possono essere combinati a piacere con le linee degli esterni.

Audi Q5 porta inoltre al debutto nella categoria la nuova generazione della tecnologia OLED, derivata dall’ammiraglia Audi A8. Gli OLED sono diodi a emissione di luce organici, particolarmente efficienti, che generano un’illuminazione eccezionalmente ampia e omogenea. Le luci posteriori OLED, a richiesta, sono suddivise in tre nuclei, ciascuno dei quali composto da sei segmenti così da dare vita a molteplici firme luminose e illuminazioni caratteristiche.

Per quanto riguarda il propulsore, la nuova Audi Q5 debutta in Europa nella configurazione 2.0 (40) TDI quattro S tronic. Il motore Diesel a quattro cilindri eroga 204 CV e 400 Nm di coppia. La tecnologia mild-hybrid a 12 Volt può ridurre i consumi di carburante fino a 0,3 litri ogni 100 km.

Nuova gamma Q5 sarà nelle concessionarie nel quarto trimestre del 2020 e analogamente al precedente modello la produzione è prevista nello stabilimento messicano di San José Chiapa.