Nuova Audi RS 5: debutta la prima plug-in high performance con torque vectoring elettromeccanico

La nuova Audi RS 5 segna un momento storico per il marchio dei quattro anelli. Evoluzione della celebre RS 4, è la prima ibrida plug-in high performance della storia Audi Sport, capace di coniugare potenza, efficienza e innovazione tecnologica. Con questo modello, Audi introduce per la prima volta su un veicolo di serie un sistema rivoluzionario di trazione integrale evoluta: il torque vectoring elettromeccanico.

Si tratta di una prima mondiale che apre un nuovo capitolo nella gestione della dinamica di marcia. In corrispondenza dell’assale posteriore, il sistema è in grado di ripartire la coppia tra le ruote con una rapidità mai vista prima: solo 15 millisecondi, circa un decimo di un battito di ciglia. Questa prontezza di risposta consente un controllo estremamente raffinato del comportamento dinamico, migliorando agilità, precisione in inserimento di curva, stabilità e gestione del sovrasterzo.

Il cuore del progetto è la trazione integrale quattro evoluta, ora dotata di un differenziale centrale autobloccante e del sistema elettromeccanico Dynamic Torque Control. Questo apparato, sviluppato specificamente da Audi Sport, rappresenta il DNA sportivo più puro del marchio. La ripartizione della coppia tra le ruote posteriori avviene in maniera istantanea non solo nelle fasi di accelerazione, ma anche in quelle di rilascio, garantendo equilibrio ed esaltando l’esperienza di guida.

Precisione e controllo sono i tratti distintivi di questa nuova generazione RS. L’intervento del torque vectoring avviene in modo dinamico e predittivo, riducendo al minimo i tempi di reazione. Il risultato è una sportività più gestibile ma al tempo stesso più emozionante, in linea con la filosofia Audi Sport che da sempre unisce prestazioni, tecnologia e sofisticatezza meccanica.

Con l’introduzione della propulsione ibrida plug-in, Audi RS 5 apre le porte a una nuova era per i modelli ad alte prestazioni della casa di Ingolstadt. Questa scelta dimostra l’impegno del marchio nel combinare performance e sostenibilità, offrendo al tempo stesso una trazione integrale evoluta che rappresenta un punto di riferimento nel settore.

La nuova Audi RS 5 farà il suo debutto nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2026. Un modello destinato a diventare un’icona di tecnologia e sportività, capace di fondere tradizione e innovazione in un’unica, grintosa espressione dei quattro anelli.