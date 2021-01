Nuova Bentley Bentayga Hybrid: arriva l’ibrida plug-in

Bentley sta realizzando il passo successivo nel suo viaggio verso un futuro sostenibile con il lancio della nuova Bentayga Hybrid, modello che nelle previsioni di Bentley diventerà il protagonista nelle vendite della nuova famiglia Bentayga.

Dopo i recenti lanci della nuova Bentayga V8 e della Bentayga Speed, la nuova Bentayga Hybrid diventa il terzo modello nella gamma dei SUV di lusso di maggior successo che il segmento abbia mai visto. Il design esterno della nuova gamma Bentayga è stato completamente rinnovato rispetto alla generazione precedente per creare un’auto ancora più elegante e definita. Ogni pannello nella parte anteriore e posteriore dell’auto è stato modificato per conferirgli un aspetto più pulito e moderno.

Il gruppo propulsore elettrificato è costituito da 12 componenti principali in tre aree chiave. In primo luogo, la distribuzione di elettricità; il punto di ricarica si trova sul lato sinistro dell’auto, opposto allo a quello del carburante questo dipende poi se la vettura è con guida a destra o sinistra. Un indicatore visivo LED mostra lo stato di carica della batteria, che può essere caricata a una velocità di 7,2kW.

La batteria al litio da 17,3 kWh è composta da 168 celle singole con una durata prevista di 100.000 miglia (160.934 Km.) o otto anni e può essere caricata al 100% in appena due ore e mezza (a seconda del paese). L’elettronica converte l’energia immagazzinata dalla batteria ad alta tensione per alimentare il motore elettrico o integrare l’infrastruttura elettrica a 12v.

La conversione dell’energia immagazzinata che si trasforma in prestazioni estremamente fluide avviene tramite il motore Elettrico da 94 kW (126 CV) che può produrre fino a 350 Nm di coppia. L’E-Motor è alloggiato all’interno della trasmissione tra il cambio e il motore a combustione interna e può erogare quella copia istantanea (partenza da fermo) che fa scattare la vettura con silenziosità ed

eleganza. Il propulsore V6 turbo twin-scroll da 3,0 litri integra il motore elettrico quando è richiesta una coppia aggiuntiva o quando le velocità superano le 84 mph. (135Km.) Per avvertire i pedoni del movimento quasi silenzioso del veicolo, un altoparlante

dedicato emette un suono esterno alle basse velocità.

Un pulsante dedicato consente il controllo delle tre E Modes (modalità): EV Drive, Hybrid Mode e Hold Mode. Ciò consentirà al conducente di gestire manualmente l’utilizzo della batteria durante un viaggio, sebbene questo possa anche essere gestito automaticamente dall’auto.

La modalità EV Drive si attiva non appena l’auto viene accesa e rende inclusiva ed immediata l’esperienza di guida elettrica. Questo è l’ideale per la guida in città e per i viaggi più brevi. Il Bentley Hybrid Efficiency Accelerator Pedal fornisce feedback al

guidatore utilizzando un punto di pressione per indicare il confine tra pura potenza elettrica e ibrida.

La modalità ibrida (Hybrid Mode) massimizza l’efficienza e l’autonomia del veicolo utilizzando i dati del sistema di navigazione intelligente. Questa modalità è adatta per viaggi più lunghi e utilizza la modalità E-Mode predittiva e il motore si adatta e segue le indicazioni fornite dal sistema di navigazione. Inserendo una destinazione, l’auto attiverà automaticamente la modalità di guida corretta per ogni parte del viaggio, calcolando costantemente l’uso più efficiente della carica della batteria e immagazzinando l’energia elettrica per le parti del viaggio in cui è più utile, come quando si arriva nelle zone di traffico urbano.

La modalità Hold bilancia il motore e la potenza elettrica per mantenere la carica della batteria ad alta tensione per un uso successivo. Questa è la modalità predefinita quando si passa in Sport il motore fornisce una spinta e un recupero costanti.

“Bentayga Hybrid è il prossimo passo nel nostro viaggio per diventare la principale azienda mondiale di mobilità di lusso sostenibile – spiega il Presidente e Amministratore Delegato di Bentley Motors, Adrian Hallmark – Bentley si trasformerà da un’azienda centenaria di auto di lusso in un nuovo modello di riferimento per il lusso, sostenibile e totalmente etico, e Bentayga Hybrid è dunque il primo modello a essere il pioniere della strategia Beyond 100 recentemente annunciata dalla nostra azienda”.