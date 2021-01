Nuova BMW M5 CS: ancora più sportiva, ancora più esclusiva

BMW M GmbH sta espandendo le sue fila di modelli CS ultra-sportivi con l’introduzione della BMW M5 CS. Questo esclusivo modello in edizione speciale a tiratura limitata offre a quattro persone un’esperienza di guida straordinaria e fonde prestazioni eccezionali con un aspetto esclusivo e lussuoso.

Il motore V8 da 4,4 litri con 467 kW/635 CV rende la BMW M5 CS l’auto più potente nella storia di BMW M. Le caratteristiche standard includono il cambio M Steptronic a otto velocità con Drivelogic e il sistema a trazione integrale M xDrive, che offre anche una modalità 2WD per la pura trazione posteriore.

Il design leggero sviluppato in maniera rigorosa consente un risparmio di peso di circa 70 chilogrammi rispetto alla BMW M5 Competition (consumo di carburante, combinato: 11,3 -10,9 l/100 km nel ciclo WLTP; 259 – 254 g/km nel ciclo WLTP). Con molle a cuscinetto ritarate sull’asse anteriore e posteriore e un controllo degli ammortizzatori ulteriormente perfezionato, il telaio è stato adattato al peso inferiore del veicolo e al maggiore potenziale di prestazioni degli pneumatici da corsa Pirelli P Zero Corsa di misura mista di serie (anteriore: 275/35 R 20, posteriore: 285/35 R 20).

La BMW M5 CS scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,0 secondi, e da 0 a 200 km/h in 10,4 secondi. La velocità massima è di 305 km/h, regolata elettronicamente.

L’eccezionale esperienza di guida a bordo della BMW M5 CS può essere vissuta da quattro persone – il conducente e il passeggero anteriore nei sedili M Carbon e altri due passeggeri nei sedili posteriori separati. I rivestimenti in pelle Merino nera (a grana fine per i sedili anteriori) presentano anche accattivanti pannelli a contrasto e cuciture decorative in Mugello Red. I poggiatesta integrati – con i loghi M5 illuminati per i sedili anteriori – riportano il profilo del leggendario circuito di Nürburgring.

La perforazione dell’indicatore centrale con sfondo rosso sul volante M Alcantara rappresenta un tocco classico da auto da corsa; le palette del cambio sono in fibra di carbonio e le razze del volante hanno finiture in Black Chrome.

Una copertura fissa e leggera sulla console centrale sostituisce l’usuale bracciolo con coperchio apribile. La pelle Merino nera è completata da doppie cuciture rosse. Il colore rosso è usato anche per la targhetta “CS” sul cruscotto e tra i sedili a secchiello nella parte posteriore.

Il bordo della griglia a rene BMW della BMW M5 CS, le targhette “M5 CS” sulla griglia, le prese d’aria M sui parafanghi anteriori e il cofano del bagagliaio sono rifiniti in un’audace tonalità di colore Gold Bronze, così come i cerchi forgiati M da 20 pollici con design a raggi Y (anteriore: 9,5 J x 20, posteriore: 10,5 J x 20). Le rifiniture delle soglie delle portiere sono dotate di targhette illuminate “M5 CS”.

I tubi luminosi a forma di L dei fari BMW Laser si illuminano di giallo invece che di bianco quando sono in funzione gli anabbaglianti, gli abbaglianti o la Welcome Light, riportando alla mente le auto da corsa GT di successo.

Il cofano, lo splitter anteriore, le calotte dei retrovisori esterni, lo spoiler posteriore, il diffusore posteriore, la copertura del vano motore M Power e il silenziatore di aspirazione sono realizzati in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP). Alcuni elementi sono in fibra di carbonio a vista.

Le specifiche standard della M5 CS includono il sistema di scarico sportivo in acciaio inossidabile con quattro terminali non decorati e i freni carboceramici M, le cui pinze vengono verniciate in rosso in dotazione standard o in oro come optional.

Oltre alla verniciatura Brands Hatch Grey metallizzato, sono disponibili le esclusive vernici opache BMW Individual Frozen Brands Hatch Grey metallizzato e Frozen Deep Green metallizzato.

Il lancio sul mercato della nuova BMW M5 CS inizierà nella primavera del 2021; in Italia avrà un prezzo di 204.900 euro.