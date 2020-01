Nuova BMW Serie 1: l’agilità incontra lo spazio

L’arrivo della BMW Serie 1 annuncia l’alba di una nuova era in casa BMW. La terza generazione del riuscito modello compatto premium riapre il sipario sulla nuova architettura a trazione anteriore, che combina il piacere di guida tipico di BMW con un significativo aumento dello spazio interno. Certo, i puristi della trazione posteriore potrebbero storcere il naso ma c’è da dire che comunque la Serie 1 resta una vera BMW.

Esteticamente la vettura si è decisamente incattivita. L’originale griglia a doppio rene BMW è ora più grande, con una presenza molto maggiore. I fari sono, a livello estetico, inclinati e conferiscono alla vettura un aspetto fresco e giovanile. Le luci opzionali full-LED – disponibili anche in versione adattiva – conferiscono una linea particolarmente moderna. Gli elementi che definiscono la parte posteriore sono la sezione inferiore ad ampio raggio e l’effetto rastremato più in alto che dona alla vettura un’impressionante presa su strada. I fari posteriori a due sezioni sottolineano questa impressione e grazie alla loro forma sottile ed essenziale hanno un aspetto molto moderno. La BMW Serie 1 è disponibile con una serie di nuovi cerchi in lega leggera a partire da 16 pollici di diametro. Per la prima volta sono disponibili in opzione cerchi da 19 pollici. Il tetto panoramico disponibile per la prima volta sulla BMW Serie 1 “illumina” gli interni dominati da materiali di altissima qualità e dettagli innovativi. Questi includono modanature retroilluminate, che fanno il loro debutto in una BMW come optional. Sono disponibili in tre diversi modelli con sei colori commutabili e creano effetti traslucidi. Lo spazio per le ginocchia per i passeggeri posteriori è aumentato di 33 millimetri. mentre il retro offre 19 millimetri di spazio in più per la testa se viene scelto il tettuccio panoramico scorrevole con apertura verso l’esterno. I passeggeri posteriori godono anche di 13 millimetri in più di spazio per le braccia, mentre il conducente e il passeggero anteriore possono godere di 42 millimetri extra.



L’interazione con la vettura è possibile grazie al BMW Intelligent Personal Assistant, presentato per la prima volta nella BMW Serie 3 berlina. L’Intelligent Personal Assistant conosce praticamente tutte le funzioni dell’auto. Dopo aver attivato il sistema con il saluto “Ehi BMW”, il conducente può utilizzare la propria auto e accedere alle sue funzioni e informazioni semplicemente parlando. Inoltre, i servizi Connected Navigation consentono di tenere conto delle informazioni interne ed esterne nella pianificazione del percorso. I conducenti della BMW Serie 1 saranno in grado di inviare destinazioni da varie app direttamente al sistema di navigazione della propria auto, memorizzarle e sincronizzarle con l’auto. Il BMW Live Cockpit Plus aggiunge anche un sistema di navigazione e un controllo vocale intelligente con elaborazione vocale online. Basato sul nuovo sistema operativo BMW 7.0, unisce il display e il sistema operativo completamente digitali (inclusi due display da 10,25 pollici) con massima connettività e possibilità di personalizzazione.

Per quanto riguarda le motorizzazioni disponibili, due scelte sul fronte benzina: uno è il 118i con il tre cilindri 1.5 da 140 CV e 220 Nm di coppia, la seconda corrisponde alla versione più performante, la M135i xDrive, con un due litri da 306 CV e 4,8 secondi per lo 0-100 km/h. Per quanto riguarda i diesel, la 116d monta il tre cilindri 1.5 da 116 CV, la 118d il 2.0 da 150 CV e 250 Nm e la 120d xDrive, un 2.0 da 190 CV e 400 Nm con trazione integrale.

Sul fronte trasmissione, c’è il manuale a sei marce per 118i e 116d o in opzione lo Steptronic 7 rapporti. Optional per la 118d, invece, lo Steptronic a 8 rapporti, che è di serie su 120d e M135i. La gamma della nuova BMW Serie 1 è articolata in cinque allestimenti: Advantage, Business Advantage, Sport, Luxury ed M Sport. Il listino prezzi per l’Italia parte da 28.100 euro, che fa riferimento alla 118i, e arriva fino ai 47.000 euro della top di gamma M135i xDrive.



