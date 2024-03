Nuova BMW X2: aria da coupè per la bavarese

E’ l’auto che per prima ha introdotto il concetto di Sports Activity Coupé (SAC) nel segmento delle compatte premium. Adesso, la seconda generazione di BMW X2, si presenta ancora più sportiva e con contenuti da prima della classe.

Le dimensioni notevolmente più grandi e la silhouette pronunciata da coupé evidenziano chiaramente nel suo design esterno il grande sviluppo della nuova X2. Crescono le dimensioni, di 194 millimetri in lunghezza rispetto al modello precedente, arrivando a 4.554 millimetri, di 21 millimetri in larghezza, arrivando a 1.845 millimetri. e di 64 millimetri in altezza, arrivando a 1.590 millimetri.

Esteticamente, il frontale imponente con i suoi fari a LED e la griglia a doppio rene quasi esagonale, cattura immediatamente l’attenzione e segna un nuovo capitolo nell’iconica estetica di BMW. La linea sinuosa da coupé, sottolineata dal tetto che scorre fluido verso la parte posteriore, dona all’auto una silhouette elegante e sportiva. Sul retro, le linee muscolose e i passaruota leggermente svasati, aggiungono grinta, enfatizzata anche dallo spoiler in stile Gurney.

Gli interni della nuova BMW X2 hanno un’atmosfera moderna e premium con tocchi sportivi. Il sottile quadro strumenti, che ospita il BMW Curved Display, è affiancato nell’abitacolo da un bracciolo “fluttuante” con pannello di controllo integrato. Nella parte anteriore della console centrale si trovano due porta bicchieri e un vassoio per smartphone con illuminazione indiretta e ricarica wireless.

I pacchetti di equipaggiamenti di nuova concezione consentono una personalizzazione mirata dell’auto. Tra le opzioni disponibili per esaltare il suo carattere premium ci sono il pacchetto specchietti, il riscaldamento del volante e il sistema audio Harman Kardon. Tra gli optional spicca il tetto panoramico in vetro, la cui superficie in vetro scuro si estende fino al parabrezza e alla cornice del tetto su entrambi i lati, e molto indietro in un’unica sezione nella parte posteriore del tetto. Come optional è possibile ordinare un gancio di traino elettrico.

Molto ampia l’offerta delle motorizzazioni. Tre le declinazioni con motore termico: si parte con la sDrive 20i mild hybrid a benzina, con trazione anteriore e con un 1.5 3 cilindri da 170 CV e 240 Nm. C’è poi la diesel non elettrificata, ossia la sDrive 18d da 150 CV e 360 Nm, mentre il top di gamma è rappresentato dalla M35i xDrive (anch’essa non elettrificata) a benzina da 300 CV e 400 Nm, con un’accelerazione 0-100 km/h di 5,4 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Tutte le motorizzazioni sono abbinate a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Le versioni elettriche presentano la BMW iX2 xDrive 30, quattro ruote motrici, con due motori elettrici, uno per asse. La potenza è di 230 kW/313 Cv con una coppia di 494 Nm, l’autonomia varia dai 417 Km ai 449 Km. La BMW iX2 eDrive 20, a trazione anteriore, ha un solo motore elettrico che sviluppa 150Kw/204 Cv e 250 Nm di coppia. Ha un’autonomia che varia dai 438 km ai 478 km, una velocità massima di 170 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,6″. Si ricaricano in sei ore e mezza da zero al 100% con 11Kw e in 3 ore e 45 minuti con la trifase da 22kW, in 29′ dal 10% all’80% ed in soli 10′ si ottengono 120 km di autonomia grazie al software che ne ottimizza l’efficienza.

I prezzi della BMW X2 2024 partono dai 46.100 euro della versione base con il motore a benzina mild hybrid, e sfiorano i 64.000 euro per la sportiva iX2 xDrive 30 MSport.