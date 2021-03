Nuova Continental GT Speed: la Bentley stradale più dinamica della storia

Bentley Motors ha comunicato i dettagli della nuova Continental GT Speed, l’auto stradale più dinamica mai prodotta nei 101 anni di storia del brand.

Il muscoloso corpo vettura della Continental GT viene ulteriormente sottolineato nei tratti della GT Speed. I dettagli esterni unici definiscono un atteggiamento potente e atletico, fondendosi perfettamente con l’innata e disinvolta eleganza, tipica della Continental GT.

I modelli Speed sono caratterizzati da una griglia del radiatore Dark Tint e una griglia del paraurti inferiore, oltre a soglie sportive esclusive e più scolpite, una matrice del radiatore Dark Tint e un discreto badge Speed cromato sul

parafango anteriore.

L’abitacolo della nuova Continental GT Speed mette in mostra l’esperienza di Bentley nella creazione dei migliori interni automobilistici del mondo. I materiali artigianali si fondono con finiture e badge unici che sono disponibili solo nella Speed e possono essere ulteriormente personalizzati su richiesta. Gli interni possono essere ulteriormente personalizzati con una scelta di 15 colori principali e 11 secondari della pelle, nonché l’uso della pelle al posto dell’Alcantara per il mix cromatico della Speed. La console centrale può essere rifinita con un nuovo motivo in tinta scura tornito in alluminio, con una superficie lavorata geometricamente e una finitura superbamente modellata.

La nuova GT Speed è la massima espressione incentrata sulle prestazioni della Grand Tourer di Bentley, mantenendo inalterato il lusso, il comfort e la fruibilità delle altre versioni. Viene equipaggiata con una versione potenziata del rinomato propulsore Bentley W12 TSI da 6,0 litri, che eroga 650 CV – un incremento del 4% pari a 24 CV rispetto all’attuale modello W12 – pur mantenendo uno straordinario valore di coppia di 900 Nm. Con una maneggevolezza eccezionale, ciò si traduce in una velocità massima di 335 km/h e un passaggio da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, migliorando di 0,1 secondi.

L’apice delle parte strutturale che esalta le prestazione della Continental GT è rappresentata da un’avanzata tecnologia appositamente creata per questo nuovo modello. Il nuovo sterzo integrale elettronico già esalta le prestazioni dinamica della Speed nelle modalità di guida BENTLEY e COMFORT. Tuttavia, questo è ancora più evidente nella modalità SPORT, poiché lo sterzo si combina con il Bentley Dynamic Ride e un differenziale elettronico a slittamento limitato per garantire un livello di agilità, diverso da qualsiasi altra auto stradale Bentley.

Alle basse e medie velocità, le ruote posteriori della GT Speed sterzano nella direzione opposta alle ruote anteriori per favorire un rapido cambio di direzione, aumentando notevolmente la sensazione di agilità. Lo sterzo è più preciso e con una risposta più veloce, ed un aumento proporzionato della sensazione di sterzata infonde ancor più fiducia al pilota. Alle alte velocità, le ruote posteriori sterzano invece nella stessa direzione della parte anteriore, per migliorare la stabilità. Il sistema è significativamente più attivo sulla GT Speed rispetto alla Flying Spur, dove l’obiettivo principale è la riduzione del raggio di sterzata e una maggiore stabilità alle alte velocità.

Dotato di trazione integrale attiva, il controllo della trazione e la distribuzione della coppia sono stati ricalibrati in tutte le modalità di guida per fornire un carattere più prestazionale rispetto alla Continental GT standard.

L’ultima generazione della Continental GT Speed introduce per la prima volta su una Bentley l’uso di un differenziale posteriore elettronico (eLSD). Messo a punto in modo specifico in stretta relazione con il controllo della trazione e i sistemi attivi del telaio, l’eLSD offre una maggiore capacità di controllo laterale, una migliore stabilità longitudinale, una migliore regolazione dell’acceleratore e una migliore trazione in condizioni stradali avverse.