Nuova Dacia Sandero: più stile, più tecnologia

Sandero Streetway e Sandero Stepway incarnano il DNA di Dacia. Diventata modello emblematico e best-seller, Sandero è l’auto più venduta in Europa ai clienti privati dal 2017. È anche il modello Dacia di maggior successo con vendite in cumulato di circa 2,1 milioni di unità, ossia il 32% delle vendite della Marca dal 2004. Sandero Stepway, la versione crossover, rappresenta il 65% di questi veicoli, ovvero oltre 1,3 milioni di unità.

Con nuove Sandero Streetway e Sandero Stepway, Dacia rinnova la sua offerta nel segmento delle citycar per rispondere a tutte le esigenze dei clienti privati.

Con spalle e passaruota marcati, Nuova Sandero Streetway fa trasparire una maggiore personalità e mette in mostra la sua robustezza. La linea generale è più fluida grazie al parabrezza più inclinato, al cielo ribassato (-1 cm), alla linea del tetto spiovente con l’antenna radio situata sul finale. All’anteriore e al posteriore, i gruppi inaugurano la nuova firma luminosa Y-shape di Dacia. I fari LED, la cui accensione automatica è di serie indipendentemente dal livello di allestimento, offrono una migliore visibilità di notte (spettro più profondo del 37% e più ampio del 9%).

Altezza libera dal suolo aumentata, invece, per Sandero Stepway, la crossover cittadina della gamma Dacia. Nuova Sandero Stepway è facilmente riconoscibile all’anteriore grazie al cofano specifico, nervato e più bombato, al logo Stepway cromato sotto la calandra e alle alette bombate sopra ai fendinebbia. I paraurti anteriore e posteriore comprendono ski di protezione color metallo tinto in massa che consentono di mantenere il colore iniziale nonostante i graffi dell’uso quotidiano.

L’abitacolo, per entrambe le versioni, fa un gran passo avanti da ogni punto di vista: maggiore qualità a livello di look, materiali, finiture, assemblaggio, ergonomia e introduzione di nuovi equipaggiamenti. Nuove Sandero Streetway e Sandero Stepway offrono tre posti per adulti al posteriore, una panchetta ripiegabile 1/3-2/3 a seconda delle versioni e un bagagliaio da vettura familiare. Quest’ultimo ha una capacità di 410L, è dotato di un pianale modulare a doppio livello (a seconda delle versioni) e si apre da remoto premendo un pulsante sulla chiave oppure usando la chiave Keyless Entry.

Con Media Control, lo smartphone diventa un sistema multimediale mediante la nuova App gratuita Dacia Media Control e una connessione bluetooth o USB. Questo dispositivo consente di accedere facilmente a radio, musica, chiamate, messaggi e varie applicazioni GPS nonché ad altre funzionalità, come il riconoscimento vocale Siri o Android. Per una guida più sicura, i comandi radio sono accessibili dal volante e dal dispositivo satellite con pulsanti posizionato dietro al volante.

Quando lo smartphone non è collegato a Media Control, sono disponibili le funzioni radio e lettura file dalla porta USB. Questo equipaggiamento comprende due altoparlanti, la connessione Bluetooth e USB e un display digitale TFT da 3,5” tra le strumentazioni su cui vengono visualizzate anche le informazioni della radio.

Con Media Display e i suoi quattro altoparlanti, nella parte alta della consolle è integrato un grande display touchscreen da 8”. Il display è leggermente girato verso il conducente per una migliore visibilità ed ergonomia. L’interfaccia, intuitiva e user-friendly, dispone di connettività Bluetooth ed è compatibile con i sistemi per smartphone Android Auto ed Apple CarPlay. Un’inedita sezione “auto” permette di accedere ai settaggi di alcuni dispositivi di assistenza alla guida (ADAS).

Infine, con Media Nav, il sistema multimediale si arricchisce della navigazione a bordo e della connettività wireless per Apple CarPlay ed Android Auto. Il sistema audio è composto da un totale di sei altoparlanti.

La gamma di nuova Sandero è composta dalla variante Streetway, in tre livelli di equipaggiamento, e da quella Stepway, in due versioni. Sandero Streetway è disponibile negli allestimenti Access, Essential e Comfort. Il livello Access è in listino a partire da 8.950 euro, con di serie tutti i nuovi equipaggiamenti di sicurezza e i sistemi ADAS. Sandero Stepway è proposta in due allestimenti: Essential e Comfort. Il livello Essential, prevede tutti i nuovi equipaggiamenti di sicurezza e i sistemi ADAS, Media Control, cerchi Flexwheel da 16 pollici, climatizzatore manuale e sedile conducente regolabile in altezza con bracciolo, a partire da 12.600 euro.

Le motorizzazioni disponibili sono 1.0 SCe 65, 1.0 TCe 90, disponibile sia con il cambio manuale sia per la prima volta su Dacia con il cambio automatico CVT, 1.0 TCe 100 ECO-G a doppia alimentazione benzina/GPL con cambio manuale.